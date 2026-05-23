Какая привычка хозяев заставляет собак страдать на прогулке: ветеринары предупреждают

Специалисты объяснили, какая повседневная ошибка хозяев заставляет четвероногих питомцев страдать от стресса.

Каждая быстрая и спешная прогулка, во время которой хозяева не позволяют собаке останавливаться у каждого куста, может серьезно навредить ее психическому здоровью, сообщает Yourtango.

Как отмечают эксперты, уделение достаточного времени "прогулкам с обонянием" является важнейшим фактором для психического здоровья вашей собаки. Длительные остановки и изучение окружающей среды не просто доставляют животным удовольствие, но и кардинально меняют их физическое и эмоциональное состояние.

Поэтому издание собрало 6 причин, почему собаке жизненно необходимо все обнюхать

Снижение пульса и выброс дофамина

Как говорится в материале Американского кинологического клуба (AKC), процесс обнюхивания снижает пульс собак и высвобождает дофамин – химическое вещество, повышающее настроение.

"Им нужно нюхать так же, как и заниматься регулярными физическими упражнениями", – заявила экстрасенс и учительница животных Никки Васконес в своем TikTok.

Мощная стимуляция мозга

Нос собаки имеет более 200 миллионов рецепторов запаха, тогда как у человека их всего 6 миллионов. Собаки нюхают 5–10 раз в секунду. По мнению специалистов, такая активность тренирует мозг и повышает частоту дыхания. Именно поэтому после прогулки с нюханием у вас будет счастливый и сонный щенок.

Эффективное преодоление стресса

Спешная прогулка в напряженной обстановке только повышает тревожность животного. Сертифицированный профессиональный тренер собак Стейси Лемке в интервью AKC отметила:

"Если мы найдем безопасное место, где эти собаки смогут расслабиться и исследовать окружающую среду, это значительно снизит уровень стресса в их жизни".

Кроме того, исследование 2019 года в журнале Applied Animal Science Behavior доказало, что регулярное "обнюхивание" делает собак более оптимистичными.

Улучшение поведения и конец домашнему хаосу

Собаки часто не имеют возможности проявлять естественные поведенческие потребности. Блогер Николь Пеллегрино сравнила этот процесс с повседневными привычками людей: по ее словам, позволить собаке обнюхать все вокруг – "это, очевидно, эквивалентно тому, что они читают газету и получают информацию за день". Психически стимулированный питомец больше не будет из скуки грызть вашу обувь или рыться в мусорном ведре.

Удовлетворение инстинкта исследователя

Запрет нюхать полностью изолирует животное от мира.

"Представь, что кто-то ведет тебя в художественную галерею, а потом завязывает глаза. Ты же мало что из этого получишь, правда? Представляю, что так бывает с собаками, которых подгоняют на прогулке без возможности остановиться и понюхать", – объяснила Стейси Лемке.

Счастливая собака – счастливый хозяин

Прогулки в медленном темпе учат людей осознанности. Ветеринарный хирург Зои Белшоу уверена, что умение нюхать – это чрезвычайно важная часть качества жизни четвероногих.

"Тебе просто нужно переосмыслить смысл этой прогулки, чтобы не сойти с ума из-за того, что ты стоишь у фонаря девять с половиной минут", – подчеркнула Белшоу.

