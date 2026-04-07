'Можно уничтожить за одну ночь': Трамп угрожает Ирану, но оставляет шанс на сделку, - Axios

Президент США считает, что соглашение с Тегераном все еще возможно.

Президент США стоит перед важным решением, которое необходимо принять в сжатые сроки - выполнить свою угрозу уничтожить инфраструктуру Ирана, начиная с 20:00 по восточному времени, или снова отложить свой крайний срок, чтобы дать шанс переговорам. Об этом пишет Axios.

Известно, что американский лидер угрожал до полуночи уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также принять другие меры, которые будут иметь разрушительные последствия для иранцев и спровоцируют опасный ответ во всем регионе.

"Если президент увидит, что соглашение приближается, он, вероятно, отложит это. Но только он и он один принимает это решение", - подчеркнул Axios высокопоставленный чиновник администрации.

В то же время представитель министерства обороны сообщил, что в ведомстве "скептически" относятся к тому, что на этот раз будет какое-то продление.

По словам американского источника, Трамп, вероятно, является самым воинственным человеком в высших эшелонах своей администрации в отношении Ирана.

"Президент - самый кровожадный, словно бешеный пес", - заметил другой американский чиновник, преуменьшая слухи о том, что министр обороны Пит Хагсет или госсекретарь Марко Рубио подстрекают его.

"Эти ребята кажутся голубями по сравнению с президентом", - добавил он.

В то же время во время пресс-конференции Трамп нарисовал мрачную картину ближайшего будущего Ирана, подчеркнув, что соглашение все еще возможно.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и это может произойти уже завтра ночью. У нас есть план, согласно которому к 12 часам завтрашней ночи будут разрушены все мосты в Иране. Согласно которому все электростанции в Иране выйдут из строя, сгорят, взорвутся и больше никогда не будут использоваться. Я имею в виду полное уничтожение до 12 часов, и это произойдет в течение четырех часов, если мы этого захотим. Мы не хотим, чтобы это произошло", - предупредил президент США.

В свою очередь Трамп сообщил, что переговоры "идут хорошо", и отметил, что у США есть "активный, готовый к сотрудничеству партнер с другой стороны", который "ведет переговоры в духе доброй воли".

В то же время два источника сообщили, что план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана готов к реализации, если Трамп отдаст приказ.

"Трамп согласился бы на сделку, если бы ее предложили, но непонятно, готовы ли к этому иранцы. Ситуация будет чрезвычайно напряженной до вторника в 20:00", - сообщил источник в США, близкий к Трампу.

Как писал УНИАН, ранее Израиль разгромил базу вертолетов Ми-17 под Тегераном. Под удар попали машины типа Ми-17В-5 и Ми-171Е, которые используются для транспортировки войск и логистики.

Такая атака была осуществлена с помощью высокоточной крылатой ракеты Delilah, разработанной компанией Israel Aerospace Industries. Это вооружение способно долго находиться над целью перед ударом и точно поражать объекты даже в сложных условиях.

В то же время Bloomberg писал, что в ООН обеспокоены заявлениями США нанести удары по энергетике и мостам Ирана. В организации заявили, что президент США Дональд Трамп рискует нарушить международное право, если воплотит свои угрозы в жизнь.

"Мы были обеспокоены риторикой, прозвучавшей в том посте в соцсетях, где содержались угрозы об американских ударах по электростанциям, мостам и другим объектам инфраструктуры, если Иран не согласится на сделку", – подчеркнул представитель ООН.

