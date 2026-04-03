У США заканчиваются цели для ударов по Ирану, – Politico

Сам Иран и не думает сдаваться, ведь терять ему фактически нечего, а время играет против Трампа.

Несмотря на угрозы Дональда Трампа продолжать обстрелы Ирана в течение еще нескольких недель, у американских военных исчерпывается перечень целей, по которым можно нанести удар. Об этом пишет Politico со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

"Мы можем просто продолжать работать над списком целей, значение которых становится все меньше, и продолжать раздражать их до такой степени, что [Корпус стражей Исламской революции] будет иметь прочный контроль над правительством и сочтет оправданным ведение бесконечной священной войны против США", – сказал один из представителей Пентагона.

Один из бывших чиновников команды Трампа заявил, что в Иране осталось мало военных объектов, которые достаточно просто разбомбить без проведения наземной операции. В частности, остатки ракетного арсенала иранцев "становится все труднее и труднее поразить, потому что оставшиеся, вероятно, находятся в укрепленных бункерах. Иначе их бы уже уничтожили", – говорит собеседник Politico.

При этом Тегеран, очевидно, избрал стратегию выжидания, поскольку рост мировых цен на нефть усиливает политическое давление на администрацию Трампа без значительных усилий со стороны иранского режима.

В Вашингтоне надеются, что Иран в конце концов признает поражение и согласится на значительные уступки, но даже в этом случае неясно, как затем заставить Тегеран выполнять условия мирного соглашения, говорят собеседники издания.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, Россия, Китай и Франция выступили против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает возможность применения силы для разблокирования Ормузского пролива. Документ, подготовленный Бахрейном при поддержке государств Персидского залива, находится на стадии доработки, но его принятие под вопросом из-за разногласий среди членов Совета и права вето постоянных участников.

Также мы сообщали, что, по данным американской разведки, Иран сохранил значительную часть своего ракетного и дронного потенциала, несмотря на интенсивные удары США и Израиля, в частности до половины пусковых установок и арсенала БПЛА. Живучесть обеспечивают подземные базы, мобильные платформы запуска и рассредоточенность инфраструктуры, что затрудняет ее полное уничтожение, хотя количество атак существенно сократилось.

