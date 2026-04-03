У Ирана достаточно ракет и дронов, чтобы 'сеять хаос' на Ближнем Востоке, – CNN

Половина пусковых установок и тысячи дронов остаются в строю, несмотря на удары США и Израиля.

Американская разведка считает, что Иран сохраняет существенные возможности для ракетных и беспилотных атак, несмотря на пять недель интенсивных ударов со стороны США и Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По оценкам, около половины иранских пусковых установок остаются неповрежденными или пригодными к использованию, а также сохраняется до 50% арсенала ударных дронов.

Подземные базы и "живучесть" арсенала

Как отмечают источники, значительная часть иранской военной инфраструктуры скрыта в разветвленных сетях туннелей и пещер, что затрудняет ее уничтожение. Часть пусковых установок могла быть засыпана после ударов, но не уничтожена.

Иран также активно использует мобильные пусковые платформы, что позволяет быстро перемещать их и избегать обнаружения.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что возможности Ирана "резко ограничены", а большая часть ракетной инфраструктуры уничтожена.

Впрочем, разведданные свидетельствуют о более сложной картине: Иран все еще способен наносить удары и "сеять хаос в регионе", как отметил один из источников.

В Пентагоне, в свою очередь, отмечают резкое сокращение количества атак – примерно на 90% с начала кампании.

Угроза для Ормузского пролива

Отдельное беспокойство вызывают береговые крылатые ракеты Ирана, значительная часть которых осталась неповрежденной. Они позволяют Тегерану угрожать судоходству в Ормузском проливе – одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Несмотря на значительные потери флота, силы Корпуса стражей Исламской революции сохраняют сотни, а возможно и тысячи малых судов и беспилотных катеров.

Быстрой победы не будет

Министр обороны США Пит Хагсет заявил, что военный потенциал Ирана продолжает уменьшаться, хотя отдельные атаки продолжаются.

В то же время источники в разведке сомневаются в скором завершении операции, несмотря на заявления Трампа о возможных сроках в 2–3 недели.

Аналитики отмечают, что США и Израиль все чаще атакуют входы в подземные базы и технику для их восстановления. Однако полное уничтожение иранского ракетного потенциала затрудняется его рассредоточенностью и глубоким укрытием.

Война в Иране – последние новости

Ранее Иран заявил о секретных арсеналах, до которых Трамп не сможет добраться. По словам представителя иранских вооруженных сил Эбрахима Зольфагари, цели, по которым до сих пор наносили удары американские и израильские военные, на самом деле не имеют особого значения, поскольку стратегическое военное производство якобы размещено в других местах.

Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара 2 апреля был разрушен крупнейший мост в Иране – он соединяет Тегеран и северную часть страны. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в социальной сети Truth Social и призвал Иран заключить соглашение, "пока не поздно".

Вас также могут заинтересовать новости: