РФ, Китай и Франция блокируют резолюцию по Ормузскому проливу в Совбезе ООН, – NYT

Директор по Ирану в Международной кризисной группе заявил, что резолюция Бахрейна является несовершенной и может привести к эскалации напряженности в регионе.

Россия, Китай и Франция фактически заблокировали попытки арабских стран добиться санкционирования Советом Безопасности ООН силового разблокирования Ормузского пролива. Представители этих трех государств заявили, что выступают против формулировок, санкционирующих применение силы.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова неназванного дипломата и высокопоставленного чиновника ООН. Отмечается, что соответствующую резолюцию подготовил Бахрейн при участии стран Персидского залива. Голосование по ней должно состояться в пятницу. Пока неясно, смогут ли дипломаты убедить Китай, Россию и Францию присоединиться к инициативе. Каждая из этих стран имеет право вето.

"Россия, Китай и Франция входят в пятерку постоянных членов Совета, имеющих право вето. По словам дипломатов, разногласия по поводу резолюции были также среди 10 непостоянных членов. Нынешний проект резолюции находится на стадии четвертого пересмотра после нескольких недель закрытых переговоров", – добавляет автор.

Вопрос завела в тупик часть резолюции о том, что Совет Безопасности уполномочивает государства применять все необходимые средства "для обеспечения транзитного прохода и предотвращения попыток закрыть, препятствовать или иным образом мешать международному судоходству через Ормузский пролив".

Аналитики отмечают, что усилия Бахрейна в Совбезе ООН носят скорее символический, чем практический характер. Дело в том, что вооруженные силы большинства стран Персидского залива относительно невелики и в значительной степени зависят от поддержки США. К тому же, у них нет опыта противостояния таким армиям, как в Иране.

Директор по вопросам Ирана в Международной кризисной группе Али Ваез заявил, что резолюция Бахрейна является несовершенной. По его словам, документ рискует привести к эскалации напряженности в регионе. При этом он обратил внимание, что закрытие Ормузского пролива является следствием войны – до ударов он был открыт.

Авиаудар по Ирану 2 апреля разрушил крупнейший мост Ирана, соединявший Тегеран с северной частью страны. На этом фоне президент США Дональд Трамп намекнул, что Иран должен заключить соглашение, пока для этого не стало слишком поздно.

Ранее СМИ сообщали о том, что Трамп шантажирует Европу оружием для Украины, чтобы получить помощь с разблокированием Ормузского пролива. Американский лидер угрожал выйти из инициативы PURL, в рамках которой европейские страны покупают оружие для Украины, и вообще отказаться от помощи Киеву.

