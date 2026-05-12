Иран выдвинул США условия для начала второго раунда переговоров, – СМИ

Информированный источник, объясняя реакцию Ирана на 14-пунктное предложение США, сообщил, что Тегеран выдвинул американской стороне пять предварительных условий по укреплению доверия для начала второго раунда переговоров, сообщает Fars.

Издание добавляет, что без практической реализации этих условий никаких переговоров не состоится.

Кроме того, источник подчеркнул, что заявленные Ираном предварительные условия являются минимальными гарантиями укрепления доверия для начала любых переговоров с США.

В статье отмечается, что пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают:

Прекращение войны на всех фронтах, в частности в Ливане;

Отмену санкций против Ирана;

Размораживание замороженных активов Ирана;

Компенсацию за военные убытки;

Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Информированный источник добавил, что Иран также сообщил пакистанскому посреднику, что продолжение морской блокады в Аравийском море и Оманском заливе после установления перемирия еще больше укрепило убеждение в том, что переговорам с США нельзя доверять.

Перечень условий определяется исключительно в рамках установления минимального уровня доверия для возвращения к процессу диалога, и Тегеран считает, что без практической реализации этих пунктов войти в новые переговоры не удастся.

По данным осведомленных источников, предложения США были полностью односторонними и разработаны с целью удовлетворения интересов Вашингтона. Отмечается, что в этом предложении американцы пытались достичь путем переговоров тех целей, которых им не удалось достичь во время войны.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным источников CNN, знакомых с ходом обсуждений, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как иранцы ведут переговоры о прекращении войны. Некоторые помощники Трампа заявляют, что сейчас он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем это было в последние недели. Отмечается, что президент США потерял терпение из-за продолжения закрытия Ормузского пролива, а также из-за того, что он считает расколом в иранском руководстве.

Также мы писали, что бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп оказался в "собственной ловушке" после ударов США и Израиля по Ирану. По мнению Болтона, глава Белого дома начал военную кампанию без надлежащей политической и дипломатической подготовки. Болтон отметил, что перед началом ударов администрация США не объяснила американскому обществу, почему применение силы необходимо для смены режима в Иране, ликвидации ядерной угрозы или уничтожения военного потенциала Тегерана.

