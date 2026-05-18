'От них ничего не останется': Трамп активно планирует новые удары по Ирану, - CNN

Трамп встретится со своей командой по национальной безопасности по поводу войны в Иране в начале этой недели

Президент США Дональд Трамп все больше теряет терпение в мирных переговорах с Ираном, и Пентагон уже подготовил план по нанесению новых ударов. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

"Для Ирана время на исходе, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется. Каждая минута на счету", – написал Трамп в социальных сетях в воскресенье.

По данным издания, в субботу Трамп встретился с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном. Встреча состоялась всего через несколько часов после возвращения Трампа в Вашингтон из Китая. На встрече в гольф-клубе президента в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Ратклифф и специальный посланник Стив Виткофф.

Издание отмечает, что Трамп всё больше теряет терпение из-за того, как Тегеран ведёт дипломатические переговоры, и по-прежнему недоволен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и его влиянием на мировые цены на нефть. Однако президент США и его команда отложили принятие решения о дальнейших действиях в отношении Тегерана до завершения его визита в Пекин.

Ожидается, что Трамп снова встретится со своей командой по национальной безопасности по поводу войны в начале этой недели. При этом, по словам источников, знакомых с ходом переговоров, Пентагон подготовил ряд планов военных ударов на случай, если Трамп в конечном итоге решит продолжить нанесение ударов, включая целенаправленные удары по объектам энергетики и инфраструктуры в Иране.

При этом с иранской стороны нет новых признаков того, что высокопоставленные чиновники готовы отступить.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар присоединиться к скоординированному военному ответу на удары Ирана, однако потерпели неудачу из-за отказа региональных партнеров.

Впоследствии СМИ узнали, что власти Саудовской Аравии предложили союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций по вопросу региональной безопасности после войны.

Тем временем СМИ пишут, что Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики - подводные кабели, проложенные под Ормузским проливом. Они обеспечивают огромные объемы интернет-трафика и финансовых транзакций между Европой, Азией и странами Персидского залива.

