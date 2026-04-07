ЦРУ применило секретную технологию Ghost Murmur в Иране, – The New York Post

В данной разработке используется квантовая магнитометрия большого радиуса действия для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека.

Во время миссии по поиску и спасению американского пилота F-15, самолет которого был сбит на юге Ирана, ЦРУ использовало новый инструмент под названием Ghost Murmur.

Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Post. В материале говорится, что речь идет о секретной технологии, которая использует квантовую магнитометрию большой дальности для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека. Полученные данные эта технология сочетает с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, чтобы выделить сигнал из фонового шума.

Отмечается, что ЦРУ впервые применило новую технологию в полевых условиях.

"Это как услышать голос на стадионе, только стадион – это тысяча квадратных миль пустыни. При соответствующих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем", – пояснил собеседник издания.

Этот и другой источник рассказали, что технология Ghost Murmur была разработана секретным подразделением гиганта Lockheed Martin – Skunk Works. Сама компания отказалась от комментариев.

Еще один собеседник рассказал, что революционная технология была успешно опробована на вертолетах Black Hawk с целью ее возможного применения в будущем на истребителях F-35.

Операция по спасению пилота США – как это было

Пропавший офицер, известный общественности лишь под псевдонимом Dude 44 Bravo, скрывался в горном ущелье после того, как его истребитель F-15 был сбит. Он продержался в безлюдной местности два дня.

Эти условия стали идеальным местом для первого оперативного применения системы Ghost Murmur, пояснил источник. Дело в том, что там был низкий уровень электромагнитных помех, почти не было других людей. Дополнительное подтверждение оператору дал ночной тепловой контраст между человеческим телом и пустыней.

"Название выбрано не случайно. Murmur – это медицинский термин, означающий сердечный ритм. Ghost (призрак) относится к поиску человека, который, с практической точки зрения, исчез", – добавил собеседник.

Утверждается, что новая технология лучше всего работает в отдаленных местах с низким уровнем помех и требует значительного времени на обработку данных. Сколько времени ушло на обработку данных в этом конкретном случае, неизвестно.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил прессе, что ЦРУ обнаружило пропавшего американца с расстояния 40 миль. Это примерно 65 километров.

"Это как найти иголку в стоге сена – найти этого пилота, и ЦРУ проявило себя невероятно. ЦРУ сыграло очень важную роль в поиске этого маленького пятнышка", – добавил американский лидер.

