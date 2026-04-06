Операция США по спасению пилота F-15 в Иране была на волосок от срыва, - Reuters

Самолеты MC-130, которые должны были эвакуировать бойцов спецназа вместе со спасенным, не смогли взлететь.

США провели успешную операцию в Иране по спасению пилота сбитого истребителя F-15, однако в ходе спасения оказались на волосок от провала из-за технической неисправности. Об этом рассказали Reuters американские чиновники.

Американские коммандос под покровом темноты незаметно проникли вглубь Ирана и вытащили застрявшего пилота в безопасное место, доставив его к секретному месту встречи перед рассветом. А затем начались проблемы.

"Два самолета MC-130, перевозившие около 100 бойцов спецназа в труднодоступную местность к югу от Тегерана, потерпели механическую неисправность и не смогли взлететь", - рассказал собеседник агентства.

Их командиры приняли рискованное решение, приказав дополнительным самолетам прилететь в Иран, чтобы эвакуировать группу несколькими волнами.

"Если и был момент, когда я подумал: "Черт возьми!", то это был именно он", – сказал чиновник.

В результате операция увенчалась успехом. При этом американские войска уничтожили поврежденные самолеты MC-130 и четыре дополнительных вертолета на территории Ирана, чтобы не рисковать оставить там секретное оборудование.

Подготовка к спасению

По данным источников, американский офицер вывихнул лодыжку и спрятался в расщелине на вершине холма. Позже летчик установил контакт с американскими военными и подтвердил свою личность – критически важный шаг для того, чтобы убедиться, что спасатели не попадут в ловушку.

Ранее ЦРУ проводило кампанию по дезинформации, надеясь запутать Тегеран, внедрив в Иран информацию о том, что американские силы уже обнаружили пропавшего летчика и перемещают его до начала операции. Но также американские военные предприняли дополнительные шаги, заглушая электронику и бомбя ключевые дороги вокруг места происшествия, чтобы помешать людям приблизиться.

Спасение пилотов США в Иране

Утром 3 апреля Иран сообщил о сбитии истребителя F-15 над своей территорией. Американцы срочно начали поисково-спасательную операцию, чтобы спасти двух членов его экипажа.

Одного летчика нашли почти сразу, однако поиски второго затянулись. В конце концов его нашли, но за это время иранцы успели сбить еще один самолет.

Президент США Дональд Трамп назвал спсение второго пилота "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США".

