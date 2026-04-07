После угроз Трампа Иран прекратил переговоры с США, - СМИ

После угроз президента США Дональда Трампа Иран прекратил вести переговоры с Соединенными Штатами о прекращении огня, направив соответствующее сообщение Пакистану, который выступает посредником. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников.

Между тем The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц с Ближнего Востока, сообщил, что Иран прекратил прямое общение с США в понедельник утром, хотя переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются.

Как отмечается, этот шаг временно затруднил усилия по заключению соглашения до крайнего срока, установленного Трампом, – 20:00 во вторник.

Видео дня

Один из чиновников рассказал изданию, что Иран намеревался послать сигнал неодобрения и неповиновения, прервав общение. Неясно, возобновятся ли прямые переговоры до крайнего срока.

Как пишет The New York Times, в Иране люди в ответ на угрозы Трампа уничтожить инфраструктуру формируют живые цепи вдоль мостов и вокруг электростанций. В руках многих демонстрантов - флаг Исламской Республики Иран или плакаты с изображением аятоллы Али Хаменеи, погибшего в первый день войны верховного лидера.

Иранские СМИ сообщают, что в западном городе Керманшах протестующие перед электростанцией выставили баннер, на котором написано: "Нападения на электрическую инфраструктуру считаются военным преступлением". На севере возле электростанции Семнан люли скандировали: "Смерть в Америке! Смерть Израилю!".

Как отметило издание, правительство Ирана ранее организовывало митинги в свою поддержку, поэтому неизвестно, были ли сегодняшние протесты спонтанными.

Угрозы Трампа Ирану

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп напомнил о том, что срок его ультиматума Ирану подходит к концу, и заявил, что сегодня ночью погибнет целая цивилизация. "Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает?" – написал он и добавил, что "мы узнаем это сегодня ночью, в один из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира".

В то же время, как пишет Axios, хотя Трамп угрожает Ирану, но оставляет шанс соглашению. По словам высокопоставленного чиновника администрации США, если президент увидит, что соглашение приближается, он, вероятно, отложит это. В то же время представитель министерства обороны сообщил, что в ведомстве "скептически" относятся к тому, что на этот раз будет какое-то продолжение.

