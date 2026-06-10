Тополя впервые серьезно заговорила о втором замужестве после громкого развода

Певица призналась. свободно ли ее сердце.

Известная украинская певица Елена Тополя призналась, ходила ли она уже на свидания после громкого скандала с шантажом и после развода с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Также исполнительница честно ответила, готова ли ко второму замужеству.

"Я не ходила на свидания. Ну, мне многие пишут, очень-очень разные мужчины. Не хочу уделять этому время и энергию туда сливать, потому что у меня сейчас такой период… переосмысления, анализа, открытия себя для себя, перерождение…", - заявила певица в программе "Ранкова кава".

При этом Тополя добавила, что не против нового замужества.

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"Этот период закончится, и я не отбрасываю возможности, что я встречу какого-то мужчину, который сможет растопить мое уже холодное сердце… Я не знаю, я сейчас ничего не планирую. Я этого не ищу, если творец мне подарит такого мужчину, с которым я действительно до конца своих дней смогу быть вместе, я буду очень счастлива. А на какие-то такие легкие… мне это не интересно. У меня другие интересы", - объяснила она.

Напомним, как писал УНИАН, Тарас и Елена Тополи публично объявили о своем разводе в начале декабря 2025 года.

"Мы расстаемся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви", - говорилось в совместном заявлении артистов.

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