'Я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели', – заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана прекратить атаки на Иран на две недели, говорится в его посте в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и даже добились большего.

"Я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели. Это будет двустороннее ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОГНЯ! Причина этого в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели, и очень продвинулись вперед в достижении окончательного Соглашения о долгосрочном МИРЕ с Ираном и МИРЕ на Ближнем Востоке", – заявил Трамп.

Он сообщил, что США получили 10-пунктное предложение от Ирана и "считаем, что это является работоспособной основой для переговоров".

"Соединенные Штаты и Иран достигли согласия почти по всем пунктам, которые ранее были предметом споров, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение", – говорится в заявлении президента США.

Трамп отметил, что как президенту США, а также представителю стран Ближнего Востока, "для меня является честью, что эта долгосрочная проблема приближается к решению".