'День раскрытия': обзор нашумевшего фильма Стивена Спилберга об инопланетянах

УНИАН делится впечатлениями о зрелищном фильме, который некоторые критики называют лучшей работой режиссера за последние 20 лет.

11 июня 2026 года в украинский прокат выходит зрелищная научно-фантастическая драма "День раскрытия" (Disclosure Day) от культового Стивена Спилберга, которая уже успела получить восторженные отзывы от западной прессы. Является ли эта лента действительно лучшей работой легендарного режиссера за последние два десятилетия, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В марте 2026 года наконец-то появились первые подробности о новом загадочном проекте культового американского режиссера Стивена Спилберга ("Челюсти", "Сумеречная зона", "Империя солнца", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Искусственный разум", "Особое мнение", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал", "Война миров", "Мюнхен", "Боевой конь", "Линкольн", "Первому игроку приготовиться", франшизы "Парк Юрского периода", "Индиана Джонс" – в общем, список можно продолжать очень долго).

Только в момент выхода первого тизера 3 марта 2026 года стало известно название фильма, которое дословно переводится как "День раскрытия" (и на самом деле оно немного удачнее, чем адаптированная украинская версия "День истины"), а также впечатляющий актерский состав и имя сценариста.

Видео дня

Хотя сюжет фильма придумал сам режиссер, в полноценный сценарий его адаптировал самый успешный киносценарист всех времен Дэвид Кепп, который ранее много сотрудничал со Спилбергом. Больше всего он известен по таким хитам, как "Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Тень", "Миссия невыполнима", "Глаза змеи", "Человек-паук", "Война миров", "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", "Ангелы и демоны", "Операция "Черный кейс", "Мир юрского периода: Возрождение" и многим другим.

После первого тизера у зрителей осталось еще много вопросов к сюжету "Дня раскрытия", однако постепенно из последующих трейлеров стало известно, что в центре сюжета окажется, с одной стороны, группа людей, которая будет пытаться раскрыть американцам всю правду о контактах с пришельцами, а с другой – мощная корпорация, которая занимается исследованиями внеземных цивилизаций и держит все это в строгой тайне даже от президента США.

Если копнуть глубже в историю, то эта тема не нова в творчестве Спилберга. Еще в 1977 году он выпустил научно-фантастический фильм "Близкие контакты третьей степени", который фактически на долгие годы закрепил в поп-культуре образ инопланетян – маленьких сероватых человекоподобных гуманоидов с яйцевидными головами и большими глазами. Собственно, в "Дне раскрытия" режиссер себе не изменил и снова изобразил пришельцев именно такими. Как и в своей новой работе, еще тогда Спилберг представлял пришельцев высшими существами, готовыми нести человечеству свет и знания, а также затрагивал тему страха землян перед неизвестным.

В 1982 году режиссер выпустил еще один фильм на подобную тематику – семейное фэнтези "Инопланетянин", которое в итоге получило четыре "Оскара". Лента продолжала концепцию контакта миролюбивых инопланетян с враждебно настроенными людьми, но на этот раз она была адаптирована под младшую аудиторию.

В 2005 году Спилберг вернулся к инопланетной тематике в зрелищной экранизации "Войны миров" Герберта Уэллса с Томом Крузом в главной роли, правда, теперь намерения у пришельцев были более зловещими.

О чем фильм

В начале фильма замкнутый эксперт по кибербезопасности чуть за 30-ть Дэниел Келлнер встречается с членами корпорации Wardex, на которую он ранее работал, чтобы в обмен на свою похищенную девушку Джейн Бланкеншип вернуть им украденные секретные данные, которые он планирует обнародовать. Впрочем, ему удается перехитрить оппонентов и сбежать вместе с Джейн. Молодой человек рассказывает девушке, что после того, как он увидел все эти архивы, включая жестокие издевательства со стороны американских ученых и военных над пришельцами, он считает своей миссией сделать все для того, чтобы об этом узнали все. Сама же Джейн, в прошлом послушница монастыря, сомневается в этом – она боится, что правда разрушит веру людей в Бога.

Параллельно 38-летняя ведущая прогнозов погоды на местном канале в Канзасе Маргарет Фэйрчайлд, которая явно стремится достичь большего в жизни, после контакта с загадочной красной птичкой внезапно начинает говорить на разных иностранных языках и буквально проникать в сознание людей. Кульминацией же становится ее странная речь на нечеловеческом языке в прямом эфире, больше похожая на щелканье челюсти какого-то загадочного существа.

На обоих открывает охоту глава Wardex Ноа Сканлон – слепо преданный своей миссии аморальный человек, который, тем не менее, имеет вполне логичные аргументы относительно того, почему все эти сведения о контактах людей с инопланетянами лучше оставить в тайне: мол, люди к этому не готовы и правда нанесет больше вреда, чем пользы. В своих методах он ничем не брезгует, включая человеческие жертвы и опасные для него самого манипуляции сознанием с помощью космических артефактов.

Еще один ключевой персонаж – бывший сотрудник Wardex Хьюго Уэйкфилд, который направляет Дэниела и Маргарет на их пути к раскрытию правды.

Кто в главных ролях

"День раскрытия" может похвастаться не только зрелищными съемками, но и впечатляющим актерским составом – каждый из главных актеров отработал на максимуме, идеально передав эмоции своих персонажей. Ты действительно им веришь и видишь перед собой именно их персонажей.

Роль Дэниела Келлнера исполнил английский актер Джош О'Коннор, прославившийся благодаря роли молодого принца Чарльза в сериале "Корона", а затем закрепивший свой успех благодаря фильмам "Соперники", "Химера" и "Достать ножи: Проснись, мертвец".

Между тем, английская актриса Эмили Блант ("Сикарио", "Каскадер", "Торговцы болью", франшизы "Дьявол носит Prada", "Тихое место") блестяще воплотила образ Маргарет Фэйрчайлд – именно ее работу критики отмечают как самую сильную в фильме.

В то же время британский актер Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Король говорит!", франшиза "Кингсман"), за которым больше закрепилось амплуа положительного романтического героя, на этот раз предстает в нетипичном для себя образе антагониста Ноа Сканлона – и получается это у него очень органично.

Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг Синг", "Бегущий человек", сериал "Эйфория") сыграл загадочного Хьюго Уэйкфилда – противоположность Сканлону, который во время работы на Wardex, наоборот, проникся симпатией к пришельцам.

Ирландская актриса Ив Хьюсон ("Шпионский мост", "Робин Гуд: Начало", "Мотылек", "Джей Келли", сериал "Идеальная пара"), которая, к слову, является дочерью лидера U2 Боно, воплотила образ девушки главного героя Джейн – именно через этого персонажа наиболее удачно показан процесс принятия истины.

Тем временем, американский актер Уайатт Расселл ("Громовержцы", "Оверлорд", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат", "Монарх: Наследие монстров") сыграл парня-хипстера Маргарет Джексона – персонажа, скорее не готового принять изменения, чьи действия, хоть и не из злого умысла, приносят больше вреда, чем пользы главным героям.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 2 июня 2026 года в парижском кинотеатре Le Grand Rex, а после этого его начали показывать в рамках допремьерных показов критикам, прессе и другим счастливчикам.

Первые отзывы о картине были восторженными – особенно отмечались режиссура, сюжет, визуальные эффекты, музыка и актерская игра Блант. Критики отмечали, что у фильма "гораздо большее предназначение, чем просто развлекать", а Спилберг "не утратил собственного чувства чуда".

Впрочем, нашлись и кинообозреватели, у которых были определенные претензии к картине – некоторые писали, что у фильма "большой размах, но в то же время он остается довольно поверхностным", а некоторые отмечали, что новинка уступает по своему воздействию на зрителя предыдущим инопланетным работам Спилберга.

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 84% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

На протяжении нескольких десятилетий Спилберг считался главным "проводником сверхъестественного" в Голливуде – пришельцы, призраки, гигантские монстры, научные эксперименты и магические артефакты были главной составляющей его фильмов. Впрочем, в нулевых режиссер заметно сместился в сторону более приближенного к реальности кино – военные драмы, история, биографические фильмы и мюзиклы. Что-то из этого было более удачным, как, например, изящный исторический триллер "Шпионский мост", а что-то было явно сделано скорее для себя, как, например, две его предыдущие работы, романтический мюзикл "Вестсайдская история" или полубиографические "Фабельманы". Все они по-прежнему высоко оценивались критиками и получали дежурные номинации на "Оскар", но такого резонанса среди широкой аудитории не вызывали.

С "Днем раскрытия" Спилберг возвращается к тому, за что его любят многие зрители – загадкам и зрелищности. Первая половина картины развивается как запутанный динамичный экшн – с драками, автомобильными погонями и заскакиванием на поезд на полном ходу. У нас появляются сразу два харизматичных протагониста, более глубокая связь между которыми раскрывается постепенно, также есть антагонист, фанатично преданный своей миссии и с вполне логичными аргументами, есть загадочная сила, которая невидимо режиссирует все события. Впрочем, во второй половине фильм больше обращается к философским размышлениям и моральным дилеммам, а реакции героев порой кажутся слишком упрощенными и наивными.

В то же время вау-эффект картины, очевидно, все же работает скорее на американского зрителя, для которого тема НЛО уже много десятилетий является какой-то особой фишечкой (незадолго до выхода фильма администрация Дональда Трампа обнародовала очередную партию секретных архивов о контактах американцев с другими цивилизациями). По замыслу Спилберга, раскрытие всей правды должно было стать чем-то грандиозным, что изменит весь мир – перевернет сознание людей, остановит войны и т. д. В итоге же эффект всего этого к концу фильма несколько сдулся – и то, что должно было шокировать до глубины души, на деле не стало чем-то столь сенсационным.

При этом "День раскрытия" кажется не столь инновационным, как некоторые зрители могли ожидать. Фактически Спилберг возвращается к тому, что он сам начал много лет назад, хотя и в современной обертке.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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