В шаге от психологической отметки: доллар обновит исторический максимум по официальному курсу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 14 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 10 июня – 44,84 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,90 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,97/45,00 грн/долл., а к евро – 51,89/51,92 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 10 июня вырос на 25 копеек и составлял 45,15 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,58 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 43 копейки и составил 52,28 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,53 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 30 копеек и составил 45,15 гривни за доллар, а курс евро вырос на 45 копеек и составил 52,35 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

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