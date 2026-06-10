'Фламинго' прилетел в Чебоксары: эксперт рассказал, чем для РФ был ценен пораженный завод

Именно на этом предприятии производят модули, которые помогают ракетам и дронам обходить средства РЭБ.

Сегодня ночью украинский БПЛА FP-5 "Фламинго" в городе Чебоксары (РФ) нанес удар по военному заводу "ВНИИР-Прогресс", который производит компоненты для российских ракет и дронов. Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что сами россияне уже подтвердили, что этот завод в Республике Чувашия (РФ) поразила именно ракета "Фламинго", и даже есть видео.

По его словам, завод расположен на расстоянии тысячи километров от границы с Украиной.

Видео дня

"Таким ударом Украина пытается обезопасить тылы", – отметил Ступак.

Он подчеркнул, что это предприятие считается одним из ключевых в производстве модулей "Комета", которые устанавливаются, в частности, на "Искандеры", другие ракеты и "Шахеды", и именно это средство помогает врагу преодолевать украинские средства РЭБ.

"Если нет этих модулей "Комета" и серьезной защиты, тогда наши силы противовоздушной обороны, специалисты радиоэлектронной борьбы смогут интенсивнее сбивать с курса "Шахеды", "Искандеры", управляемые авиационные бомбы", – объяснил военный эксперт.

По его словам, их отсутствие на ракетах и дронах дало бы возможность защитить глубокий украинский тыл и прифронтовые города, в частности Днепр, Харьков, Запорожье, Херсон, от вражеских атак.

Хлопок на военном заводе

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 июня украинский FP-5 Flamingo поразил военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение цели и пожар на территории завода "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары.

Отмечалось, что предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения РФ. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БПЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

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