Почему Зеленский летел в Лондон через Молдову, а не через Польшу: ответ МИД

В украинском МИД советуют не политизировать вопрос о логистике президента.

В Министерстве иностранных дел Украины считают искусственной привязку полета президента Украины Владимира Зеленского в Лондон через Молдову, а не через Польшу, с определенным обострением в отношениях между Киевом и Варшавой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сказал на брифинге в Киеве.

В частности, его спросили, почему глава государства летел в Великобританию через Молдову, а не Польшу, и связано ли это с напряженностью в отношениях с Варшавой после того, как одному из украинских подразделений ССО дали имя Героев УПА.

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"Я видел эту привязку. Мне кажется, что она искусственная. Логистика президента, отдельно там, решается его службой протокола. Давайте не искать, не политизировать вопросы логистики. И более того, привлекать к ним особое внимание, мне кажется, что просто из соображений безопасности не стоит", – подчеркнул Тихий.

Как известно, 7 июня Зеленский отправился в Лондон не из польского Жешува, а из Кишинева. В тот день самолет главы государства сначала прибыл из Польши в Молдову.

Визит в Великобританию – что известно

В Лондоне состоялась встреча Зеленского с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем – и хотя принципиально новых договоренностей достигнуто не было, сам факт и время проведения встречи стали недвусмысленным сигналом и Путину, и Трампу.

По оценке Sky News, самые влиятельные лидеры Европы публично подтвердили поддержку Украины именно тогда, когда Киев перехватил инициативу на поле боя. Лидеры согласились усилить давление на Москву, обсудили наращивание военной помощи и обозначили пять ключевых условий для мира – в частности, немедленное прекращение огня, уважение суверенитета Украины и юридически обязательные гарантии безопасности.

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