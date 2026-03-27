Конфликт в Иране помогает Путину вести войну против Украины, – главнокомандующий ВС Швеции

Война в Иране помогает России финансировать войну против Украины. Увеличившиеся из-за конфликта на Ближнем Востоке доходы от продажи нефти РФ направляет на свою военную машину.

Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Классон. В интервью изданию The Hill он отметил, что приток денег от продажи нефти в Москву позволил ей еще больше усилить свои военные усилия.

"Россияне уже переориентировали свою экономику на военную, и благодаря этому увеличили свои производственные мощности. Их оборонная промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, финансово раздулась", – добавил Классон.

Видео дня

Генерал также сказал, что Россия уже имеет высокие темпы и мощности в производстве оружия по сравнению с коллективным Западом. И новые вливания средств в систему создают больше вызовов не только для Украины, но и для остального Запада – в том числе и США.

По словам Микаэля Классона, связи между Ираном и Россией создают "множество вызовов".

Война на Ближнем Востоке: вы могли это пропустить

Bloomberg пишет, что начатая Дональдом Трампом операция против Ирана обогатила ближневосточную страну на сотни миллионов долларов. Тегеран получает доходы от продажи нефти, став единственным крупным экспортером, который может использовать Ормузский пролив.

Между тем Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины. Соответствующие обсуждения продолжаются в Пентагоне, сообщают СМИ.

