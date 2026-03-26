Война Трампа обогатила Иран на сотни миллионов долларов, – Bloomberg

Несмотря на ежедневные авиаудары США и Израиля, Иран продолжает экспортировать нефть.

С начала войны Иран, вероятно, получил сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти. Тегеран воспользовался стремительным ростом цен на сырье, став единственным крупным экспортером, способным использовать Ормузский пролив.

Издание Bloomberg пишет, что экспорт Ирана сохраняется почти на довоенном уровне – около 1,6 млн баррелей в сутки. Танкеры, перевозящие иранскую нефть, продолжают загружаться на терминале острова Харг и выходить из Персидского залива через Ормузский пролив. Причем в последнее время активность растет.

По оценкам TankerTrackers.com, Иран зарабатывает около 139 млн долл. в сутки от продажи своей основной марки Iranian Light в марте, что больше 115 млн долл. в сутки в феврале. Скидка на иранскую нефть по отношению к марки Brent сократилась до 2,10 долл. за баррель, что стало минимумом за почти год. До войны эта разница превышала 10 долларов.

Несмотря на ежедневные авиаудары США и Израиля, Иран сохраняет экспорт нефти, который является ключевым финансовым источником. Более того, пытаясь сдержать рост цен, Вашингтон временно приостановил санкции в отношении части иранской нефти, которая уже находилась в море на танкерах.

"Администрация Трампа практически умоляет Иран продавать нефть. Я думал, что препятствование продаже иранской нефти было бы приоритетом для Соединенных Штатов", – отметил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Нефью, который работал в Государственном департаменте США заместителем посла в Иране и координатором санкционной политики.

Пока Ирак и Кувейт вынуждены сокращать добычу, а ОАЭ и Саудовская Аравия ищут альтернативные маршруты экспорта, Иран продолжает беспрепятственно вывозить нефть. Кроме того, Тегеран получает дополнительные доходы, взимая до 2 млн долл. с отдельных судов за прохождение пролива.

Война в Иране – последние новости

15 марта президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому нефтяному экспортному хабу на острове Харг и призвал союзников направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Он отметил, что удары США "полностью разрушили" значительную часть острова.

21 марта Трамп заявлял, что США рассматривают возможность "сворачивания масштабных военных усилий" против Ирана. При этом 23 марта сообщалось, что Вашингтон может начать наземную операцию по захвату иранского острова Харг и для этого ускоренно развертывает силы на Ближнем Востоке.

