Трамп планирует захватить остров Харк, чтобы заставить Иран открыть Ормузский пролив, - Axios

На данный момент такое решение еще не принято.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Об этом сообщили Axios четыре источника, осведомленные по этому вопросу.

"Нам нужно примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за горло и использовать это как козырь в переговорах", - сказал источник, знакомый с позицией Белого дома.

Как отметил американский чиновник, такая операция потребует дополнительных войск. Три различных подразделения морской пехоты уже направляются в регион. В то же время Белый дом и Пентагон рассматривают возможность в ближайшее время направить еще больше войск.

"Он (Трамп - УНИАН) хочет, чтобы Ормуз был открыт. Если для этого ему придется захватить остров Харк, это будет сделано. Если он решит провести десантную операцию, это будет сделано. Но это решение еще не принято", - отметил для Axios высокопоставленный представитель администрации.

В то же время другой чиновник подчеркнул:

"Во времена каждого президента, включая Трампа, у нас всегда были наземные войска в зонах конфликтов. Я понимаю, что это стало излюбленной темой СМИ, и я осознаю политические аспекты, но президент сделает то, что считает правильным".

В свою очередь, контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери сказал Axios, что такая миссия может подвергнуть американских военных неоправданному риску, учитывая неопределенность положительных последствий.

"Если мы захватим остров Харк, они перекроют кран на другом конце. Мы же не контролируем их нефтедобычу", - подчеркнул он.

Один из источников издания добавил, что даже были проведены консультации с юристами Пентагона, чтобы получить заключения о законности таких потенциальных действий.

Также один собеседник предупредил, что для морских пехотинцев существует много потенциальных операций за пределами острова Харк, в частности таких, как эвакуация персонала из посольств в регионе, если это будет необходимо.

Ормузский пролив - последние новости

Как писал УНИАН, Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив. В частности, речь идет о 2 млн долларов. Однако пока непонятно, как именно была осуществлена эта сделка, учитывая масштабные санкции, введенные против Ирана.

В то же время Bloomberg писал, что Европа не знает, как разблокировать Ормузский пролив во время войны. Как отмечает министр обороны Великобритании Эл Карнс, обсуждение военной поддержки региона находится лишь на "очень ранних стадиях".

По словам чиновника, обычного сопровождения кораблей будет недостаточно для защиты от современных угроз, ведь ситуация требует чрезвычайно сложного сочетания воздушных и морских ударных возможностей.

