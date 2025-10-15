Российские провокации в небе над Европой - это "нечто, что перешло новую черту", говорит Бертран Буикс.

Реакция НАТО на российскую атаку беспилотниками по Польше была "хорошей". Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал глава французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Бертран Буикс.

"Возможно, могла быть лучше. Но мы всегда находимся на тонкой грани с РФ. Мы должны понимать, что если мы собьем самолет или, возможно, однажды, как Турция, собьем самолет - это может стать объявлением войны", - сказал Буикс.

В то же время он добавил, что сейчас европейские страны имеют большую готовность бороться с Россией. По его словам, это позиция не только политиков, но и общества.

"Мы видим дроны в Германии, Швеции, Дании. Франция регулярно наблюдает российские самолеты вблизи или подводные лодки у своих берегов. Поэтому сегодня есть настоящее беспокойство. Это уже что-то, что перешло новую черту", - добавил Буикс.

Провокации РФ в Европе: важные новости

Накануне стало известно о появлении так называемых "зеленых человечков" на границе РФ и Эстонии. Аналитики из Института изучения войны назвали это "фазой ноль" подготовки к потенциальной войне РФ и НАТО. Речь идет об этапе формирования информационно-психологических условий перед открытыми боевыми действиями.

Между тем Financial Times пишет, что страны НАТО обсуждают возможность вооруженного ответа на провокации РФ в Европе. В частности речь идет о развертывании вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, которое позволило бы им открывать огонь.

