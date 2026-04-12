У Китая будут 'серьезные проблемы', если он будет поставлять оружие Ирану, – Трамп

Пекин готовит передачу систем ПВО.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что любая помощь иранскому режиму дорого обойдется Китаю. Об этом он сказал в комментарии CNN.

На вопрос СМИ о разведывательных данных США, указывающих на то, что Пекин готовится отправить оружие Ирану, он отметил, что страна столкнется с последствиями, если это сделает.

"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы", – сказал президент.

Видео дня

В то же время он не уточнил, разговаривал ли с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым планирует встретиться в начале следующего месяца в Китае.

Разведка США указала на то, что Пекин готовится поставить Тегерану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель. Эту информацию сообщили три источника, знакомые с недавними оценками разведданных.

Переговоры Ирана и США

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Венс в воскресенье заявил, что его делегация покидает Пакистан, не достигнув соглашения с Ираном после 21 часа переговоров.

Венс сослался на недостатки в переговорном процессе и отметил, что Иран решил не принимать американские условия, в частности отказ от создания ядерного оружия.

В Иране заявили, что мирные переговоры с США сорвались из-за"разногласий по двум-трем важным вопросам". В МИД заявили, что по некоторым вопросам переговорщики США и Ирана "фактически достигли взаимопонимания".

По словам пресс-секретаря, они обсуждали ситуацию в Ормузском проливе, хотя он не уточнил, речь шла ли о ядерном оружии.

