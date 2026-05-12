Европа проигнорировала угрозы Трампа и сохранила позицию по Ирану, – The Hill

Угроза вывода войск США из Германии не заставила Европу поддержать операцию против Ирана.

Решение президента США Дональда Трампа вывести 5 тысяч американских военных из Германии не оказало заметного влияния на позицию европейских союзников по войне с Ираном.

Как пишет The Hill, в Вашингтоне рассчитывали, что давление подтолкнет европейские страны активнее поддержать США – в частности, помочь с операцией по открытию Ормузского пролива или присоединиться к действиям против Ирана. Однако в Европе, судя по реакции политиков и экспертов, намерены продолжать курс на укрепление собственной безопасности, а не подстраиваться под требования Трампа.

Старший директор Европейского центра при Атлантическом совете Йорн Флек отметил, что европейцы действительно заинтересованы в разблокировании Ормузского пролива, однако действуют исходя прежде всего из собственных интересов.

"Европейцы пытаются найти способы содействовать урегулированию и открытию Ормузского пролива, но это продиктовано их собственными интересами. На них не влияет решение Трампа о выводе войск", – заявил он.

Сейчас крупнейший американский контингент в Европе размещен именно в Германии – около 36 тысяч военнослужащих. Там же находится авиабаза Рамштайн, крупнейший объект США на континенте и ключевой логистический центр американских операций за пределами Европы.

По данным издания, раздражение Трампа усилилось после того, как ряд союзников по НАТО отказались участвовать в операции против Ирана. В частности, Испания и Италия не разрешили использовать свои базы для самолетов, задействованных в кампании.

Флек отметил, что происходящее только усиливает стремление Европы уменьшить зависимость от США и нарастить собственные военные возможности.

"Этот эпизод лишь усилит европейскую решимость развивать собственные оборонные возможности и укреплять европейский суверенитет", – считает эксперт.

На фоне растущих сомнений в надежности американских гарантий Германия и другие страны Европы уже увеличивают военные расходы. В апреле Берлин представил первую со времен Второй мировой войны полноценную военную стратегию, где Россия названа главной угрозой, а также поставлена цель создать сильнейшую армию Европы к 2039 году.

В НАТО также осторожно прокомментировали ситуацию. Представитель Альянса Эллисон Харт заявила, что вывод войск подчеркивает необходимость для Европы брать на себя большую долю ответственности за собственную безопасность.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, призвал европейцев "снизить градус" дискуссии и выразил уверенность, что США полностью не уйдут из Европы.

Госсекретарь США Марко Рубио также попытался смягчить ситуацию, подчеркнув, что речь идет менее чем о 14% американского контингента в Европе, а окончательного решения о дальнейшем сокращении сил пока нет.

При этом даже среди американских республиканцев идея вывода войск вызвала критику. Глава комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер и председатель аналогичного комитета Палаты представителей Майк Роджерс заявили, что вместо вывода войск Вашингтону следовало бы перебросить их ближе к восточному флангу НАТО.

Европейские аналитики также отмечают, что союзникам становится все сложнее понимать, какие угрозы Трампа являются реальными, а какие – частью политического давления. Во время своего первого президентского срока он уже обещал вывести почти 10 тысяч военных из Германии, однако тогда этот план так и не был реализован.

По словам эксперта Европейского политического центра Пола Тейлора, дополнительное раздражение в Европе вызывает то, что США начали войну с Ираном фактически без консультаций с союзниками.

"Европейцы считают, что Трамп ни разу не вел себя с союзниками как с союзниками. Он не верит в альянсы и хочет мгновенного эффекта в стиле реалити-шоу", – заявил Тейлор.

Конфликт Трампа с европейскими союзниками

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал действия Вашингтона, заявив, что США "унижаются перед иранским руководством", а сама война была "как минимум плохо продуманной". После этого Трамп объявил о сокращении американского присутствия в Германии и пригрозил дальнейшим выводом войск.

В Берлине отреагировали сдержанно. По словам экспертов, немецкие власти ожидали подобного шага и считают его скорее дополнительным стимулом ускорить развитие собственной обороны.

