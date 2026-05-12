Водителей призвали срочно проверить шины популярного бренда из-за опасного дефекта

Популярная компания призвала владельцев шин одной серии как можно скорее проверить маркировку на шинах.

Компания Goodyear объявила об отзыве отдельных партий шин Eagle F1 Supersport. Проблема касается определенных партий продукции и может привести к деформации протектора или отрыву его фрагментов во время эксплуатации, пишет INTERIA.PL.

Отмечается, что часть шин серии Eagle F1 Supersport может не соответствовать требованиям безопасности при движении на высоких скоростях. В компании предупредили, что на высокой скорости автомобили с этими шинами имеют повышенный риск потери управления.

В Goodyear призвали владельцев шин Eagle F1 Supersport как можно скорее проверить маркировку на шинах. Если серийный номер находится в списке, водителям следует немедленно связаться с дилером или авторизованным сервисным центром.

Всего под отзыв подпадают высокопроизводительные шины моделей Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35ZR20 (97Y), Eagle F1 Supersport XL 305/30ZR21 (104Y), Eagle F1 Supersport 295/30ZR22 (103Y) и Supersport 315/30ZR22 (107Y).

Шины, подпадающие под отзыв, имеют маркировку:

1DM5V JACR 2224;

1DM5V JACR 3625;

1DM5V JACR 3725;

1DMKX JD1R 2324;

1DMKX JD1R 3525;

1DMKX JD1R 3625;

1DMKX JD1R 3725;

TIN 1L1K8 JB1R 1224.

В издании подчеркнули, что замена шин осуществляется за счет производителя. До проверки водителям следует временно не ездить на высокой скорости.

