Путин похвастался испытанием ракет 'Сармат' и заговорил о ядерном 'Орешнике'

Кремлевский диктатор заверил, что в России создают перспективные ракетные комплексы, которые "не имеют аналогов в мире".

В России провели успешное испытание ракетного комплекса "Сармат". Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в конце текущего года этот комплекс будет поставлен на боевое дежурство, пишут росСМИ.

Путин также в очередной раз сказал о создании в России перспективных ракетных комплексов, которые "не имеют аналогов в мире". Он добавил, что работы над комплексами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии.

По словам кремлевского диктатора, дальность применения "Сармата" может быть свыше 35 тысяч километров. Также он упомянул, что баллистическая ракета "Орешник" может оснащаться ядерными боеголовками.

Кроме того, Путин заявил, что Россия успешно применяет гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по Украине и "работает над их точностью в неядерном оснащении".

"Орешник" бесполезен без ядерной боевой части

Ранее авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии УНИАН заявил, что для россиян нет смысла использовать ракету "Орешник" без ядерной боевой части.

Романенко отметил, что стоимость ракеты "Орешник" огромна. По его словам, речь идет о десятках миллионов долларов.

