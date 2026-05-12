Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету 'Сармат' (видео)

Минобороны РФ обнародовало кадры нового испытания ракетного комплекса "Сармат". Об этом сообщили росСМИ.

"Сегодня в 11:15 Ракетные войска стратегического назначения осуществили запуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск был успешным, поставленная задача выполнена", – заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСП) России Сергей Каракаев.

Он уточнил, что первый полк с этими ракетами будет нести боевое дежурство в Ужурском соединении. По словам командующего РВСП, "Сармат" превосходит своего предшественника – ракетный комплекс "Воевода" – по дальности, полезной нагрузке и возможностям преодоления противоракетной обороны.

Со своей стороны российский диктатор Владимир Путин отметил, что дальность применения ракеты может превышать 35 000 км. Он добавил, что "суммарная мощность доставляемого боевого заряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога".

"Сармат" – справка УНИАН

"Сармат" – это стратегический ракетный комплекс нового поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Он является дальнейшим развитием ракетного комплекса четвертого поколения Р-36М "Воевода" и отличается от него усиленными средствами противодействия ПРО.

В частности, системой активной защиты шахты, суборбитальной траекторией полета, повышенным (по сравнению с обычными МБР) количеством ложных целей, а также высокоточными гиперзвуковыми маневренными боевыми блоками.

Количество боевых блоков, по данным из открытых источников, составляет десять единиц. Мощность каждого заряда – 750 килотонн.

"Сармат" – что говорят эксперты

Испытания "Сармата" неоднократно демонстрировали технические недостатки комплекса. Так, во время одного из недавних пусков ракета потеряла управление и упала рядом с местом запуска. Инцидент произошел вблизи города Ясный в Оренбургской области, недалеко от границы с Казахстаном.

Еще до этого наблюдатели высказывали серьезные сомнения относительно реальной боевой готовности "Сармата". Согласно анализу открытых источников, в России возникли значительные проблемы с надежностью ракеты.

По оценкам части экспертов, Москва не смогла полностью воспроизвести технологии, лежавшие в основе "Воеводы", поэтому "Сармат" рассматривается скорее как попытка реинжиниринга, чем как принципиально новая и эффективная ракета – со всеми сопутствующими рисками такого подхода.

Западные специалисты также неоднозначно оценивают возможности ракеты.

Эксперты National Interest считают, что возможности ракетного комплекса "Сармат" в плане преодоления ПРО США не играют большой роли, поскольку США располагают лишь очень ограниченным количеством противоракет, в эффективности которых против даже старых МБР сомневается значительная часть экспертов.

Вопреки заявлениям российского руководства, эксперты британского издания Military Balance говорят, что комплекс "Сармат" не может "изменить правила игры" и не обеспечит РФ полного доминирования в сфере стратегических вооружений.

