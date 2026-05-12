13 мая в Украину зайдет похолодание

В среду, 13 мая, дожди и грозы в Украине продолжатся, а температура снизится. Осадки местами пройдут по всей стране, только на западе уже будет сухо. Температура после дождей снизится до +14°...+17°, в центре и на юге - до +21° и только на востоке еще будет тепло +21°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +11°, днем +16°, дождь.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Тернополе 13 мая ночью +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем будет +17°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +11°...+21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Житомире в среду ночью +11°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+17°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах завтра ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+21°, дождь с грозой.
- В Одессе 13 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.
- В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +17°, облачно с прояснениям, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +23°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +11°...+20°, дождь с грозой.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +23°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +24°.
Какой праздник 13 мая, приметы погоды
13 мая - святой мученицы Гликерии. По приметам, если в этот день идеть дождь, то и летом будет много дождей.