Ермак назвал причину вручения ему подозрения и призвал к 'независимому следствию'

В частности, сам Ермак называет выдвинутые против него обвинения безосновательными.

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что предъявление ему подозрения со стороны НАБУ связано с "публичным давлением на правоохранительные органы". Такой ответ он дал на письменный запрос LB.

"В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения", - заявил Ермак.

Он добавил, что после врученного ему вчера подозрения вместе с адвокатами работает над материалами дела. Также он заявил, что считает обвинения против себя безосновательными. Кроме того, Ермак заявил, что "следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния".

Видео дня

"Ничего не изменилось сейчас, как и после 28 ноября прошлого года (когда правоохранители провели обыски у Андрея Ермака, - УНИАН), когда я так же реагировал на все процессуальные действия и запросы", - заявил он.

Подозрение Ермаку: что известно

Напомним, следователи НАБУ и САП объявили о подозрении Ермаку 11 мая по ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). По данным детективов, Ермак входил в состав организованной группы, причастной к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

НАБУ в расследовании отметило, что после огласки вокруг строительства элитных резиденций, владельцы пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и объекты незавершенного строительства. Однако в ходе расследования ВАКС наложил арест на земельные участки и пять объектов незавершенного строительства.

Вас также могут заинтересовать новости: