Названы 5 лучших направлений в Азии для пляжного отдыха этим летом

Эти направления набирают особую популярность среди путешественников в начале лета 2026.

На фоне кризиса с безопасностью на Ближнем Востоке из-за войны в Иране западные туристы в попытках найти альтернативные места для отдыха все больше обращают внимание на страны Азии.

Как пишет PRNewswire, цифровая туристическая платформа Agoda выявила пять прибрежных направлений в Азии, набирающих особую популярность среди путешественников в начале лета. По данным поисковых запросов на размещение внутри страны за май, эти направления показали рост по сравнению с прошлым годом.

При этом эксперты отмечают, что отличительной чертой этих прибрежных направлений является разнообразие предлагаемых впечатлений на компактной территории. Помимо побережья, путешественников привлекают гастрономические достопримечательности, местные рынки, культурные памятники и близлежащие природные объекты, которые можно исследовать без длительного планирования.

Дананг, Вьетнам

По данным поисковых запросов на размещение внутри страны, интерес к Данангу вырос на 72% по сравнению с прошлым годом. Привлекательность этого места заключается в сочетании длинной, пригодной для купания береговой линии пляжа Ми Кхе с легким доступом к близлежащим достопримечательностям, таким как Мраморные горы и исторические улицы древнего города Хойан. Развивающаяся в городе сеть кафе и ресторанов морепродуктов также способствует его привлекательности для полноценного отдыха.

Нячанг, Вьетнам

Известный своим широким заливом и усеянным островами побережьем, Нячанг продолжает привлекать путешественников, ищущих классический отдых на берегу моря. Интерес к этому спокойному месту в этом году вырос на 36% по сравнению с прошлым годом. Посетители часто совмещают отдых на главном пляже с поездками на лодках к близлежащим островам для сноркелинга, а также посещением культурных достопримечательностей, таких как башни По Нагар Чам, создавая сбалансированное сочетание отдыха и знакомства с местной культурой.

Бали, Индонезия

На этом и без того популярном туристическом острове зафиксирован рост интереса на 13%. Пляжные районы, такие как Чангу, привлекают серферов и любителей кафе, в то время как Улувату предлагает захватывающие виды побережья и храмовые комплексы. Внутри страны Убуд представляет собой контраст с рисовыми террасами, оздоровительными центрами и мероприятиями, ориентированными на искусство.

Гоа, Индия

Эта бывшая португальская колония на западе Индии давно считается одним из самых популярных пляжных направлений страны, однако за последний год интерес к нему вырос на 13%. Гоа привлекает путешественников своим разнообразным побережьем, где более тихие участки на юге контрастируют с более оживленными пляжами на севере. Здесь также можно найти европейскую архитектуру, развитую культуру морепродуктов и колоритные рынки.

Паттайя, Таиланд

Интерес к этому прибрежному курортному городу, куда легко попасть из Бангкока, вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. В то время как основная пляжная зона остается оживленной, близлежащие острова, такие как Ко Ларн, предлагают более чистую воду и более спокойную обстановку для однодневных поездок, дополненную широким выбором ресторанов, развлечений и вариантов краткосрочного проживания.

"Прибрежные направления продолжают пользоваться популярностью у путешественников, потому что они предлагают простоту и гибкость. Путешественники ищут места, где они могут быстро отключиться от повседневности, расслабиться и при этом иметь достаточно разнообразия вокруг себя – будь то еда, местная культура или развлечения поблизости – чтобы формировать поездку по ходу дела", – отметил старший вице-президент по снабжению в Agoda Эндрю Смит.

