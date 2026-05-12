РФ и Индия готовят новое масштабное соглашение: ставка на литий и редкоземельные металлы, - Reuters

Индия и Россия ведут переговоры о подписании предварительного соглашения о критически важных минералах, которое будет охватывать разведку месторождений, переработку и технологическое сотрудничество. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что соглашение будет сосредоточено на литии и редкоземельных элементах. Также правительства двух стран планируют содействовать корпоративным инвестициям. Документ может быть подписан в течение ближайших двух месяцев.

"Мы уже передали российской стороне проект предлагаемого соглашения", – сообщил один из источников.

Индия стремится уменьшить зависимость от Китая, который доминирует в мировых поставках ряда ключевых минералов и обладает передовыми технологиями добычи и переработки. Нью-Дели также пытается обеспечить новые зарубежные источники сырья для поддержки энергетического перехода и развития инфраструктуры.

Индия уже заключила соглашения по критическим минералам с Аргентиной, Австралией и Японией. Кроме того, страна ведет переговоры с Перу и Чили о более широких двусторонних договоренностях, которые также включают сотрудничество в сфере критически важных ресурсов.

Впрочем, Индии пока не удалось существенно продвинуться в получении контроля над зарубежными проектами по добыче критически важных минералов. На данный момент страна подписала лишь одно соглашение о разведке и добыче лития – оно охватывает пять участков в Аргентине и было заключено в 2024 году.

Также Индия может вернуться к проекту российской государственной ядерной корпорации "Росатом" по разведке лития в Мали, если политическая ситуация в западноафриканской стране стабилизируется, сообщил один из источников. В начале этого года Индия вышла из литиевого проекта в Мали из-за проблем с безопасностью.

Кроме того, Нью-Дели в этом году подписал ряд соглашений с Германией, Бразилией и Канадой для расширения доступа к технологиям и развития партнерств.

В 2023 году правительство Индии определило более 20 минералов, в том числе литий, как критически важные для энергетического перехода и растущих потребностей промышленности и инфраструктуры страны.

