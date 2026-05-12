'Зеленский разрешил парад в Москве': эксперты проанализировали, как отреагировали россияне

Указ Зеленского, который формально "санкционировал" проведение парада в Москве, стал примером информационной операции.

8 мая 2026 года - за день до проведения военного парада в Москве - президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный и ироничный указ, которым формально санкционировал проведение российских торжеств, временно исключив территорию Красной площади из перечня целей для украинского дальнобойного вооружения.

Появление этого указа мгновенно сместило фокус внимания в российском медиаполе: вопросы безопасности парада и вероятных ударов по столице РФ стали доминирующими темами обсуждений. Эксперты общественной организации "Join Ukraine" провели детальное исследование информационного пространства, проанализировав 1 316 самых вирусных публикаций в 612 российских Telegram-каналах за период с 1 по 11 мая 2026 года.

Результаты мониторинга засвидетельствовали, что указ №374/2026 прямо упоминался в 197 постах, которые суммарно сгенерировали более 10,3 миллиона просмотров.

Видео дня

Генезис и эволюция мема

Примечательно, что почва для вирального эффекта была подготовлена еще до официальной публикации документа. Первые мемы о "разрешении на парад" зафиксировали 2 мая на канале "Ateo Breaking" в формате срочной новости о допуске украинских дронов на Красную площадь.

Позже, 6 мая, тему подхватил Александр Невзоров. Он опубликовал два сообщения с суммарным охватом около 800 тысяч просмотров, где акцентировал внимание на смене ролей в этой войне.

"Теперь Украина диктует правила и условия. Упырь и его парад могут рассчитывать только на милость ВСУ", – подчеркнул Невзоров.

После официального обнародования указа 8 мая тема всего за одни сутки разлетелась по 68 каналам, собрав 4,6 миллиона просмотров. Даже после завершения празднований, 10 мая, волна иронии не утихла. Канал "Ross Name" опубликовал смешное продолжение ситуации, где Зеленский "разрешил восход солнца" после консультаций с президентом США. Таким образом, шаблон "Зеленский разрешил Х" превратился в универсальную форму для создания новых политических мемов.

Реакция аудитории и "молчание зетников"

Анализ сегментации аудитории продемонстрировал интересную динамику: наибольшую активность проявили, конечно же, оппозиционные ресурсы. 16 таких постов собрали более 2,5 миллиона просмотров, что вдвое превышает показатели провластных Z-каналов при аналогичном количестве публикаций.

Представители прокремлевского лагеря преимущественно демонстрировали сдержанность, пытаясь, как обычно, обесценить украинскую инициативу через прямые угрозы.

Официальный Кремль и вовсе попытался нивелировать ироничный эффект через заявления спикеров. К примеру, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не нуждается в сторонних разрешениях, а помощник Путина Юрий Ушаков назвал ситуацию "цирком и клоунадой".

Именно тезис о "клоунаде" стал методичкой для десятков региональных пабликов от Иваново до Ставрополя, которые синхронно транслировали эту позицию.

Однако цифровая статистика свидетельствует о поражении кремлевской риторики в этом раунде:

62% реакций под постами об указе составили смех и ирония;

31% пользователей выразили поддержку;

всего 5% реакций были агрессивными или гневными.

Этот показатель гнева оказался самым низким среди всех тем, связанных с празднованием 9 мая в России в этом году.

"Мы видим, что ироничный указ Зеленского стал для российского Telegram отдельной большой темой, которую подхватили крайне разные аудитории", – резюмировал главный аналитик Join Ukraine Андрей Сухарина. По его словам, Кремль ответил обесцениванием, но решил симметрично медийно не реагировать, тогда как шутка о "разрешении" начала жить собственной жизнью в десятках новых вариаций".

Вас также могут заинтересовать новости: