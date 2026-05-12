Не раз сталкивался с мнениями о том, что удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре РФ неэффективны. В качестве доказательств приводились материалы из уважаемых информационных агентств и даже графики с ежедневными объемами российского морского экспорта (здесь хочу похвалить российскую Службу внешней разведки: им почти удалось запудрить глаза не только коллективному Западу, но даже я на один день поверил в сказки господина Нарышкина).

Однако давайте посчитаем вместе.

Нефтегазовые доходы (НГД) за апрель составили 855 млрд рублей, а за март – 617 млрд рублей. То есть за месяц они выросли на 38%. Налоговая же цена нефти за эти месяцы выросла с 45 до 77 долларов за баррель, то есть на 71%.

Такую разницу в темпах прироста показателей можно объяснить выплатами по топливному демпферу в сумме 207 млрд рублей, которые получили нефтяные компании из бюджета, и эта сумма вычитается из нефтегазовых доходов.

А нужно ли ее включать при сравнении темпов роста объемов нефтегазовых доходов и налоговой цены? Этот вопрос уже является дискуссионным. Ведь с одной стороны, нужно включать (для коррекции базы сравнения), а с другой – нет.

Во-первых, практика выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу (который предотвращает резкие колебания) показывает, что существует корреляция между выплатами из российского бюджета и необходимостью ремонтов НПЗ и другой инфраструктуры. Поэтому если бы не было атак, то не было бы и таких рекордных выплат.

А, во-вторых, война в Украине финансируется именно из федерального бюджета. И нам с вами, в принципе, все равно, какой там объем нефти был экспортирован и по какой цене. Нам важна сумма нефтегазовых доходов Российской Федерации. А она корректируется на топливный демпфер, который формально российские нефтяные компании получают для того, чтобы цены на их АЗС не росли вместе с ростом цен на нефть.

Поэтому бить по российской нефтегазовой инфраструктуре нужно и дальше.

Также позволю себе дать публичный совет нашим Силам обороны: нужно расширить удары по нефтяным хранилищам РФ и сделать их приоритетными.

Дело в том, что когда США и Иран откроют Ормузский пролив и на рынок хлынет нефть со 1600 танкеров и из ОАЭ (которая уже не является членом ОПЕК+), то цена на российскую нефть снова упадет до 40-45 долларов, а может и ниже 40. При этом нехватка мест хранения заставит Россию либо сокращать добычу нефти, либо продавать ее ниже себестоимости. И чем меньше у них будет доступных хранилищ, тем меньше будет времени для маневров, чтобы пересидеть волну низких цен.