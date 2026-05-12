Директор Национальной разведки США Тулси Габбард расследует деятельность более чем 120 биологических лабораторий за рубежом, в частности, 40 исследорвательских центров в Украине, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков.

В заявлении для The New York Post Габбард сообщила, что ее команда собирается "определить, где находятся эти лаборатории, какие патогены они содержат и какие исследования проводятся, с целью прекращения опасных исследований, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и всего мира".

Представители Управления директора национальной разведки отметили, что зарубежные лаборатории расположены более чем в 30 странах, и несколько из них в прошлом получали финансирование в рамках программы Министерства обороны, направленной на утилизацию оружия массового уничтожения после окончания холодной войны.

При этом в Нацразведке отметили, что более 40 из проверяемых биолабораторий расположены в Украине – и могут "находиться под угрозой компрометации" из-за войны России.

Отмечается, что слабый контроль за финансированием исследований, которое часто поступает через американские агентства грантополучателям и субподрядчикам, не позволяет американцам узнать, проводятся ли потенциально опасные эксперименты.

Клинические испытания, проводимые в настоящее время в биолабораториях, "вызывают серьезные этические, финансовые и проблемы безопасности", заявили представители Управления директора национальной разведки.

"Секретные лаборатории" Байдена

Администрация Байдена отрицала существование принадлежащих США или управляемых США "химических или биологических лабораторий на Украине", отвергая эти утверждения как китайскую и российскую пропаганду.

Однако при Трампе в Нацразведке заявляли, что эти опровержения были частью информационной кампании, направленной на "формирование общественного мнения" с целью "смягчить влияние извне" и преуменьшить связи США с исследованиями.

В Нацразведке отметили, что в Администрации Байдена "лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и поддерживаемых США биологических лабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду".

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что администрация Трампа исправляет ошибки администрации Байдена.

"Предыдущая администрация финансировала опасные исследования по усилению функций и зарубежные биолаборатории за счет американских налоговых денег, а затем намеренно скрывала это от американского народа", – говорится в заявлении Хегсета.

США і Украина - новости

ранее сообщалось, что представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы планировали посетить Киев. Однако позже стало известно, что этой поездки не состоялось из-за того, что в Вашингтоне не верят в возможность прогресса в мирных переговорах.

Ранее СМИ писали, что США пытаются выступить посредником в достижении соглашения о временном прекращении огня между Украиной и Россией в обмен на ослабление санкций против Москвы. При этом, по даннім источников, в этом соглашении отсутствует один элемент, который Киев считает чрезвычайно важным: гарантии безопасности, которые предотвратят возобновление войны со стороны России.

