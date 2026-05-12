В МИД прокомментировали ситуацию с поставками оружия из США для Украины в рамках PURL

Украина стремится заключить с США соглашение о дронах.

Американское оружие, на закупку которого выделяют средства европейские партнеры Украины, в рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) поступает без задержек. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время выступления на конференции Польского института международных дел (PISM) "Strategic Ark".

"Нет никаких задержек с поставками вооружения из США в рамках программы PURL", – подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, Украина открыта для заключения соглашения по дронам (Drone Deal) со США.

"Речь идет о нашем уникальном боевом опыте, передовых технологиях, а также совместном производстве. Мы работаем с американскими партнерами. Заинтересованы в расширении этого сотрудничества, потому что это в наших общих интересах", – отметил Сибига.

Также глава МИД добавил, что Украина заинтересована в заключении Drone Deal и с Европейским Союзом. "Мы готовы также вносить вклад в защиту неба ЕС нашими дронами и технологиями", – сказал Сибига.

Об участии Европы в мирных переговорах

Глава МИД отстаивает позицию, что пришло время усилить участие Европы в мирных усилиях.

"Не в качестве альтернативы основному дипломатическому треку под лидерством США, а в качестве его дополнения", – убежден Сибига.

При этом, по его мнению, привлечение Европы к мирному процессу могло бы помочь в решении конкретных вопросов, "в частности, прекращения огня в отношении аэропортов".

Как добавил министр, важно продолжать давление на Москву, сохранять вовлеченность США и повышать для РФ цену продолжения агрессии.

"Путин должен осознать, что никогда не достигнет своих целей в Украине", – подчеркнул Сибига.

Инициатива PURL – что известно

Как сообщал УНИАН, летом 2025 года союзники Украины запустили новую инициативу PURL для закупки американского оружия через НАТО. По словам генсека НАТО Марка Рютте, присоединиться к ней пожелали как минимум 16 государств. Оружие уже закупили Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада. Речь идет о сумме в 1,9 млрд евро.

На сегодняшний день наибольшую поддержку в сфере безопасности Украине оказывает Германия.

В то же время СМИ пишут, что военная поддержка Украины со стороны Запада заметно уменьшилась. Соединенные Штаты Америки, которые были крупнейшим донором помощи, не выделяли ничего с момента инаугурации Дональда Трампа.

