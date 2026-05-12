Две страны хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС, – СМИ

Среди стран ЕС достигнута договоренность об открытии только первого кластера "Основы".

Украина стремится к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз до конца июня, до завершения председательства Кипра в Совете Евросоюза, однако две страны выступают против. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По словам собеседников издания, в ЕС поддерживают открытие первого, фундаментального кластера "Основы" до конца июня. При этом два государства предлагают отложить открытие остальных пяти кластеров – предварительно до осени.

По информации источников, перенести сроки, на которых настаивает Украина, предлагают Польша и Франция.

Напомним, ранее переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС блокировала Венгрия. В апреле в Венгрии состоялись парламентские выборы, и партия премьер-министра Виктора Орбана их проиграла. Новый премьер-министр Петер Мадьяр изменил позицию Венгрии, но считает ускоренное вступление Украины нереальным.

11 мая еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз может до конца июня открыть первый переговорный кластер для Украины, а следующие – уже в июле.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас также отметила прогресс Украины на пути реализации реформ и ожидает открытия всех шести переговорных кластеров уже "к лету".

