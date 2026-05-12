В САП сообщили, какую меру пресечения будут просить для Ермака в суде

Заседание начнется 12 мая в 16:00.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения для подозреваемого в отмывании средств экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом во время брифинга сообщил руководитель САП Александр Клименко.

"Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 180 млн гривен", – сказал Клименко.

Подозрение Ермаку – что известно

Напомним, 11 мая НАБУ и САП объявили о подозрении экс-главе Офиса президента. Официально правоохранители не называли фамилии подозреваемого, однако согласно описанию, а также данным СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.

Его подозрение квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). По данным следствия, организованная группа в целом пыталась легализовать 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Впоследствии НАБУ объявило о подозрении еще шести фигурантам этого дела. Среди них, в частности, бывший вице-премьер-министр Украины, а также бизнесмен, который ранее уже фигурировал в деле "Мидас".

Сам Ермак свою причастность к делу опровергает. Он также заявил, что объявление ему подозрения со стороны НАБУ связано с "публичным давлением на правоохранительные органы" и призвал к "независимому расследованию".

