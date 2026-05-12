Украина получила неожиданного союзника в нефтяных 'санкциях' против России

За период с 4 по 10 мая из Новороссийска вышел лишь один нефтяной танкер.

Экспорт российской нефти из порта Новороссийск на прошлой неделе резко сократился до очередного минимума. Причинами этого могли стать предупреждения о штормах и украинские атаки дронов, сообщает Bloomberg.

По данным региональных служб по чрезвычайным ситуациям, в начале прошлой недели прозвучал ряд предупреждений о возможных атаках дронов, которые могут привести к приостановке погрузки танкеров. Кроме того, в мэрии Новороссийска прогнозировали сильные ветры и неблагоприятные погодные условия, "что также могло повлиять на работу порта".

"Спутниковые снимки подтвердили, что причалы для нефти оставались пустыми в течение нескольких дней, хотя признаков повреждения нефтяного терминала обнаружено не было", – отмечает издание.

Так, с 4 по 10 мая из Новороссийска вышел лишь один нефтяной танкер. В целом за этот период средний экспорт российской нефти снизился с 3,84 до 3,13 миллионов баррелей в сутки.

Стоимость российской нефти марки Urals тоже снижается, свидетельствуют данные агентства Argus Media. В частности, за период с 12 апреля по 10 мая цены на популярное российское сырье с поставкой из портов на Балтике и Черном море снизились примерно на 5,60 доллара – до 90,67 и 88,93 доллара за баррель соответственно.

Стоимость российской нефти с доставкой в Индию снижается третью неделю подряд. На этот раз ценник на российское "черное золото" "похудел" на 6,90 доллара – до 119,28 доллара за баррель. В то же время стоимость тихоокеанской нефти марки ESPO, которая поставляется преимущественно в Китай, подорожала на 1 доллар – до 93,86 доллара за баррель.

Впрочем, подорожание нефти марки ESPO не удержало выручку российских нефтяников от падения до полуторамесячного антирекорда. Отмечается, что за период с 4 по 10 мая стоимость российского нефтяного экспорта составила около 1,98 млрд долларов, что на 640 млн долларов меньше, чем показатель предыдущей недели.

Война на Ближнем Востоке и нефтяные доходы РФ – последние новости

После начала войны на Ближнем Востоке доходы РФ от экспорта нефти существенно выросли. Этому способствовало разрешение США на покупку российской нефти, подпадающей под санкции.

По подсчетам Financial Times, только за первые две недели войны в Персидском заливе Москва заработала до 1,9 млрд долларов. Вместе с тем, 7-8 мая скидки на российскую нефть марки Urals выросли впервые с начала войны на Ближнем Востоке на фоне возможного прекращения действия разрешения США на покупку подсанкционной российской нефти.

