Война без пехоты: украинские роботы самостоятельно берут россиян в плен

Украина все чаще использует роботов для захвата российских позиций и пленных.

Украинская компания-разработчик наземных боевых роботов призналась, что не ожидала увидеть, как российские военные будут сдаваться их машинам прямо на поле боя. Речь идет о беспилотных наземных платформах (UGV), которые Украина все активнее использует на фронте – для доставки грузов, эвакуации раненых, штурмов, минирования, огневой поддержки и даже захвата позиций противника. Теперь к этому списку добавилась еще одна функция – прием капитуляции российских солдат, пишет Business Insider.

Директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid Олег Федоришин рассказал, что был удивлен, когда увидел сообщения о том, что российские военные сдались одному из роботов компании.

"Конечно, я был немного удивлен", – признал он.

Видео дня

По словам Федоришина, использование роботов в таких ситуациях позволяет значительно снизить риски для украинских военных. Он отметил, что солдат, который формально сдается, может в последний момент открыть огонь или подорвать гранату – подобные случаи Украина уже фиксировала ранее.

"Если вместо бойцов подходит робот, то в худшем случае они просто уничтожат кусок металла – и все", – объяснил разработчик.

Одним из самых известных случаев стала операция в январе, когда DevDroid опубликовала видео с роботизированной платформой TW-7.62. На кадрах трое российских военных идут с поднятыми руками, после чего ложатся на землю по команде.

Тогда компания заявила, что операция прошла "без риска для наших бойцов" и именно так сегодня выглядит современная война.

Федоришин добавил, что это был не единичный случай.

"Это не единственный инцидент", – отметил он.

При этом украинские подразделения обычно не раскрывают производителям полные детали операций. Разработчик предполагает, что рядом, вероятно, находились украинские военные, а сверху миссию контролировали воздушные дроны. Однако именно наземный робот позволил минимизировать угрозу для личного состава.

Секретные операции ВСУ - последние события

Ранее военнослужащие 63 отдельной механизированной бригады "Стальные львы" рассказали об американце, который служит штурмовиком в рядах ВСУ. Бойцы показали, как он вместе с побратимами взял в плен четырех оккупантов.

Также в 21-й отдельной механизированной бригаде раскрыли секрет спецоперации, благодаря которой освободили из плена двух украинских пехотинцев. Экипаж тяжелого ударного БпЛА "Вампир" настолько напугал оккупантов, что они бросили свою "добычу" и спасались бегством.

Вас также могут заинтересовать новости: