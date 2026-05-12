Вышел трейлер экшн-триллера 'Медвежий капкан' с Расселом Кроу

Вышел украинский трейлер черной комедии-экшн-триллера "Медвежий капкан" (Bear Country) с Расселом Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд в Юму", "Отверженные", "Экзорцист Ватикана", "Нюрнберг").

В новом фильме, также известном под названием "Страна медведей", Кроу играет владельца престижного ночного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капака, который мечтает продать бизнес и отдыхать со своей подружкой 365 дней в году. Однако накануне долгожданной сделки он неожиданно становится жертвой дерзкого ограбления и оказывается в центре конфликта наркокартелей. Теперь, когда его мечта оказалась под угрозой, ему предстоит придумать способ все наладить и как можно быстрее.

Помимо Кроу в фильме снялись Люк Эванс (трилогия "Хоббит", франшиза "Форсаж", "Красавица и чудовище", "Дракула: Неизвестная история"), Нина Добрев ("ХХХ: Возвращение Ксандера Кейджа", сериал "Дневники вампира"), Аарон Пол (сериалы "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу", "Черное зеркало"), Тереза Палмер ("Каскадер", "Семья по соседству", "Последняя годовщина") и Дэниел Дзоватто ("Экзорцист Ватикана", "Свидание с монстром", "Леди Берд").

Снял фильм режиссер Деррик Борте ("Безжалостный", "Опасная авантюра", "Лондон-Таун"), который также написал к нему сценарий совместно со сценаристом Дэниелом Форте по роману Томаса Перри "Стрип". Ранее они уже работали вместе над криминальным триллером "Американский мечтатель" в 2018 году.

Зрителям обещают картину в стиле Гая Ричи, с нетривиальными персонажами и тонким ироничным юмором.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 18 июня 2026 года.

