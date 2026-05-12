РФ целенаправленно бьет по американскому бизнесу в Украине, но США держат это в тайне, - NYT

С прошлого лета целью российских ударов стали объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, Mondelez и Philip Morris

Россия начала целенаправленно наносить удары по объектам крупных американских компаний в Украине, однако администрация Дональда Трампа игнорирует эти атаки, пишет The New York Times. Присутствие американских компаний в Украине невелико, около 120 предприятий. Тем не менее, там работают крупные потребительские бренды, такие как McDonald’s и Coca-Cola, а также все основные американские зерновые трейдеры.

Как пишет издание, с прошлого лета целью российских ударов стали объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, производителем снеков Mondelez (бренды Milka, Oreo, Toblerone, "Люкс") и табачным гигантом Philip Morris. А в середине апреля семь беспилотников подряд атаковали зерновой терминал Cargill.

Корпорации в основном не объявляли публично об этих ударах, опасаясь встревожить инвесторов и страховщиков. По мнению некоторых украинских бизнесменов, атаки являются частью более широкой кампании, направленной на все типы активов, независимо от национальности компаний, с целью задушить экономику страны. Однако другие считают, что цель России - отпугнуть американские инвестиции как раз в тот момент, когда Киев пытается углубить деловые связи с торгующим Белым домом.

США игнорируют происходящее

При этом издание отмечает, что Белый дом, несмотря на обещание защищать коммерческие интересы США за рубежом, отреагировал довольно сдержанно. Администрация Трампа не осудила ни одно из нападений, о которых Украина сообщила в этом году. В то же время Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от нанесения ударов по российскому черноморскому нефтяному терминалу, экспортирующему нефть с казахстанских месторождений, в которых имеют доли американские компании.

В феврале представители нескольких американских компаний, включая Coca-Cola, Cargill и Bunge, еще одного сельскохозяйственного гиганта, провели переговоры с группой сенаторов США, находившихся в Украине.

"Выслушав нескольких из них, я поняла, что они считают, что по ним наносят преднамеренный удар", – заявила интервью сенатор Жанна Шахин.

Энди Хандер, глава Американской торговой палаты в Украине, заявил, что россияне "запускают эти ракеты и беспилотники в надежде остановить приток американского бизнеса в Украину".

Ситуация изменилась прошлым летом

"Я не помню, чтобы Россия целенаправленно атаковала американские предприятия в Украине до 2025 года", – сказал Джим О’Брайен, бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

В середине июня удар повредил завод Boeing в Киеве. Два месяца спустя российские крылатые ракеты попали в завод американской компании Flex Ltd., производителя электроники, который находится на западе Украины, в сотнях километров от линии фронта.

Однако, возможно, наиболее символичным нападением стал удар по заводу по розливу Coca-Cola в Великой Дымерке. Как отмечает NYT, завод трудно не заметить. Две водонапорные башни у его входа выкрашены в красный цвет и украшены названием компании, написанным фирменным белым шрифтом. Однако в конце прошлого года российский беспилотник нанес удар по электростанции. Несколько месяцев спустя еще один беспилотник был сбит украинскими средствами ПВО при приближении к электростанции, а третий позже поразил расположенную рядом солнечную электростанцию.

С наступлением войны в 2026 году атаки только усилились. Всего за четыре недели были нанесены удары по объектам компаний Bunge, Philip Morris и Mondelez. При этом ряд украинских бизнесменов отметили, что ужесточение атак на американские компании произошло как раз в тот момент, когда Украина начала углублять экономические связи с Соединенными Штатами в прошлом году.

Удары призваны подорвать этот подход, ориентированный на бизнес, "сделав американские заводы, склады и офисы местами, представляющими неприемлемый риск", – сказал Александр Романишин, бывший заместитель министра экономики.

Некоторые публичные компании отказываются признавать атаки, опасаясь, что это может напугать акционеров. Некоторые продолжают работать в России, несмотря на войну, что еще больше запутывает ситуацию. И хотя Украина сообщила о некоторых ударах, она не стала делать из них акцент, опасаясь укрепить свой имидж рискованного места для ведения бизнеса.

