Не только трещины: как понять, что пора поменять защитное стекло на телефоне

Микроцарапины и естественный износ постепенно снижают его эффективность, и после падения оно может уже не справиться с защитой дисплея.

Защитные стекла давно стали стандартным аксессуаром для телефонов, помогая избежать царапин и трещин на экране. Но даже самые качественные протекторы не служат вечно – и здесь важно вовремя понять, когда их пора заменить.

Эксперты отмечают, что эти аксессуары не рассчитаны на постоянную и многолетнюю эксплуатацию. Со временем защитное стекло теряет свои свойства – появляются микротрещины, снижается прозрачность, а края начинают отслаиваться.

Все это не только ухудшает внешний вид устройства, но и снижает уровень защиты экрана, пишет BGR.

Видео дня

Главные признаки, что пора менять защитное стекло

Самый очевидный сигнал – появление трещин или сколов. Даже небольшое повреждение означает, что структура стекла нарушена, и при следующем падении оно может уже не защитить экран смартфона.

Еще один важный признак – отслаивание по краям. Постепенно клейкий слой изнашивается, под стекло попадает пыль и грязь, что может привести к появлению царапин уже на самом дисплее.

Также стоит обратить внимание на ухудшение чувствительности экрана и появление мутности или бликов. Это говорит о том, что защитный слой износился и перестал выполнять свою функцию должным образом.

Как часто нужно менять защитное стекло

Эксперты отмечают, что в среднем защитное стекло рекомендуется менять каждые 12 месяцев, даже при отсутствии явных дефектов. Микроцарапины и естественный износ постепенно снижают его эффективность, и после падения оно может уже не справиться с защитой дисплея.

При выборе нового стекла важно учитывать не только стоимость, но и тип материала. На рынке чаще всего встречаются варианты из закаленного стекла, полиуретана и полиэтилентерефталата.

Закаленное стекло считается самым прочным и надежным вариантом. Оно лучше всего защищает экран от ударов и царапин, поэтому часто стоит дороже остальных решений. Такой тип защиты ближе всего по ощущениям к "родному" стеклу дисплея смартфона и почти не влияет на комфорт использования.

Полиуретановые пленки более доступные по цене и обеспечивают средний уровень защиты. Они уступают стеклу по прочности, однако при этом обладают полезной особенностью – способностью частично самовосстанавливаться после мелких царапин и потертостей.

Полиэтилентерефталатные пленки – самый бюджетный вариант на рынке. Они дают минимальную защиту, но зато очень тонкие и практически незаметны на экране после установки.

Дополнительные функции также играют роль. Все три типа защиты могут иметь антибликовое покрытие, защиту от отпечатков пальцев, фильтрацию синего света или даже приватный режим, скрывающий содержимое экрана от посторонних взглядов. Выбор зависит от того, что для вас важнее – максимальная защита или ощущение "голого" экрана без лишних слоёв.

Если вы часто роняете смартфон или хотите максимальную защиту, эксперты советуют выбрать закаленное стекло. А для еще большей безопасности его можно сочетать с ударопрочным чехлом, который дополнительно смягчит падения.

В итоге защитное стекло стоит рассматривать как расходный материал, который нужно периодически обновлять. Своевременная замена позволяет сохранить экран смартфона в хорошем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.

Ранее эксперты объяснили, почему чехлы для смартфонов уходят в прошлое. Сегодня чехлы часто используют не только для защиты, но и как способ персонализировать устройство. Тем не менее в реальной эксплуатации они нередко оказываются лишними.

УНИАН рассказывал, как за 10 минут вернуть старому смартфону "ощущение нового". В большинстве случаев тормоза связаны не с возрастом телефона, а с накопившимся "цифровым мусором".

Вас также могут заинтересовать новости: