Ученые в глубине пещеры нашли загадочный отпечаток возрастом 175 000 лет

Сохранившийся под слоем кальцита, этот след привлекает внимание исследователей, изучающих одно из самых необычных доисторических пещерных мест Европы.

Глиняный отпечаток, обнаруженный глубоко в пещере Брюникель на юго-западе Франции, может оказаться следом колена неандертальца, участвовавшего в строительстве странных круглых сооружений. Об этом пишет Daily Galaxy.

Сохранившийся под слоем кальцита, этот след привлекает внимание исследователей, изучающих одно из самых необычных доисторических пещерных мест Европы.

Интересно, что возможный отпечаток колена был обнаружен рядом с кольцами, образованными из обломков сталагмитов - структур, впервые представленных научному миру в исследовании 2016 года. Пещера, расположенная недалеко от Тулузы, содержит сотни специально расположенных фрагментов сталагмитов, находящихся более чем в 300 метрах от входа, в полной темноте.

Видео дня

По словам Софи Верхайден из Королевского бельгийского института естественных наук, этот отпечаток может представлять собой редкую форму доисторического свидетельства. Человеческие следы древних периодов широко изучаются, но отпечаткам коленей до сих пор уделялось мало научного внимания.

Отпечаток колена сохранился под минеральными отложениями

Важно, что отпечаток колена сохранился благодаря тому, что покрылся тонким слоем карбоната кальция - того же минерального материала, из которого состоят сталагмиты пещеры. Это естественное покрытие защитило отпечаток, в то время как большая часть окружающих следов со временем исчезла.

Верхайден сказала, что позже это место заняли пещерные медведи, которые уничтожили многие следы, оставленные на полу. Специалист по доисторическим медвежьим отпечаткам изучил отпечаток и пришел к выводу, что он не был оставлен животным. Исследователи по-прежнему с осторожностью относятся к однозначной идентификации его как человеческого отпечатка колена. Она заявила:

"Это всего лишь гипотеза. Чтобы быть уверенными в этом, нам нужно много отпечатков коленей для сравнения".

Также появилась возможность обнаружения биологических свидетельств. Марайке Штальшмидт из Венского университета отметила, что ДНК может проникать в кальцит и сохраняться там при определенных условиях. Ученые считают, что следы клеток кожи, волос или крови могли сохраниться, если отпечаток быстро минерализовался после своего образования.

Неандертальцы построили подземные круги

Интересно, что круглые образования внутри пещеры Бруникель продолжают озадачивать археологов спустя почти три десятилетия после их повторного открытия. Структуры были собраны из обломков сталагмитов, некоторые из которых имели толщину более 20 сантиметров у основания, как объясняется в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Верхейден объяснила, что такие большие образования вряд ли были случайно разрушены пещерными медведями. Ее команда недавно обнаружила несколько оригинальных оснований сталагмитов и датировала их разрушение тем же периодом, что и сами круги.

Как упоминается в последнем исследовании, опубликованном в журнале Quaternary Science Reviews, исследовательская группа использовала радиоизотопный анализ отложений кальцита для установления временной шкалы. Даты указывают на активность около 175 000 лет назад. Ученые приписывают эти структуры неандертальцам, поскольку Homo sapiens в то время не присутствовал в Европе.

"Нам неизвестно о других людях, присутствовавших в тот период", - сказала Верхайден.

Загадочные сооружения, обнаруженные в пещере

Важно, что один из главных вопросов касается того, почему неандертальцы забирались так глубоко под землю, чтобы построить эти круги. Эти образования находятся в тех частях пещеры, которые полностью лишены естественного света. Верхайден отметила:

"Нужно быть уверенным в наличии света, когда спускаешься на 300 метров под землю".

Авторы исследования также утверждают, что "их присутствие на расстоянии 336 метров от входа в пещеру указывает на то, что люди этого периода уже освоили подземную среду, что можно считать важным шагом в развитии человечества".

Следы огня, обнаруженные рядом со сооружениями, предполагают, что территория освещалась во время их использования. Исследователи говорят, что круги, возможно, не служили обычными убежищами из-за их изолированного расположения глубоко внутри пещерной системы. Необычное местоположение породило предположения о культурной или символической деятельности, хотя команда избегает делать окончательные заявления без более веских доказательств.

В настоящее время ученые разрабатывают методы для точного определения происхождения каждого сталагмита в пещере. Верхайден сказала, что эта работа может показать, выбирали ли строители материалы из определенных районов, а не просто использовали ближайшие доступные геологические образования.

Новости археологии

В 1987 году Кливлендский музей искусств приобрел необычный кулон, изображающий голову льва, вырезанную из аметиста на золотой основе, украшенной изображениями бабуинов. Одна его часть была намного старше другой и изначально была вырезана как игровая фишка.

Вас также могут заинтересовать новости: