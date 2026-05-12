Православный праздник сегодня в народе называют Лукерья-комарница.

13 мая согласно новому церковному календарю ПЦУ вспоминают преподобномученика Макария, архимандрита Каневского и Овручского - святого, который отдал жизнь за христианскую веру.

Что принято делать в этот день, какие народные приметы с ним связаны, чего стоит избегать, а также какой сегодня праздник отмечают те, кто живет по старому церковному календарю, читайте в материале.

Напомним, что с 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, и все праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней. Вместе с тем часть общин и монастырей продолжает придерживаться юлианского календаря - каждый приход вправе выбирать это самостоятельно.

Видео дня

Церковный праздник сегодня по новому стилю ПЦУ

13 мая по новому церковному календарю Православной церкви Украины вспоминают перенесение мощей преподобного Макария. Согласно старому календарю это событие будут вспоминать 26 мая.

Святой Макарий родился в Овруче, ныне это Житомирская область, в XVII веке. Уже в молодости он решил посвятить себя служению Богу и в 25 лет принял монашеский постриг.

Благодаря благочестивой жизни, мудрости и доброте Макарий быстро приобрел уважение среди верующих: сначала стал иеродиаконом, затем иеромонахом, а позже - настоятелем монастыря. Некоторое время святой возглавлял Купятицкий Пинский монастырь, а затем управлял обителью в Овруче. После разрушения монастыря польскими войсками Макарий переселился в Каневский монастырь.

В народе святого особенно почитали как человека с даром исцеления и духовного предвидения. По преданию, во время богослужения в храме по молитвам Макария прозрел слепой житель Канева. Также святой предупреждал людей о тяжелых временах - нашествии врагов и голоде.

В 1678 году Канев подвергся разрушению, а самого Макария казнили турки. Похоронили святителя в монастырской церкви, а спустя годы мощи святого были найдены. Сегодня они хранятся в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах, и верующие говорят о многочисленных случаях исцеления после молитв у святыни.

***

Кого еще почитают сегодня в новом календаре:

мученицу Гликерию, деву, мученика Лаодикия;

мученика Александра Римского;

святителя Павсикакия, епископа Синадского;

святого Георгия, исповедника, его жену Ирину и детей;

преподобного Евфимия Иверского,

а также отмечают отдание праздника Преполовение Пятидесятницы.

Какой церковный праздник сегодня по старому стилю

Согласно юлианскому(староцерковному) календарю 13 мая чтят апостола Иакова - раньше мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о главных обычаях даты.

Традиции дня и что сегодня нельзя делать

К святому Макарию в день его памяти обращаются с молитвами о выздоровлении, просят защитить от бед, помочь принять важные решения.

В народном календаре этот день известен как Лукерья-комарница, Лукерья-гречишница (в честь мученицы Гликерии). Такие названия появились не случайно: именно в это время начинают появляться комары и мошки, а также приступают к посеву гречихи.

С Лукерьей-комарницей связано немало интересных обычаев и поверий. Считается, что сегодня особенно важно навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей - и в жизни появится место для удачи и перемен к лучшему.

Также 13 мая принято собирать лечебные травы. Говорят, что все, посеянное сегодня, даст щедрый урожай.

В православный праздник сегодня, как и в любой другой день, церковь призывает избегать ссор, злых слов, зависти и обид. День советуют провести спокойно, без конфликтов и тяжелых мыслей.

В народе на Лукерью-комарницу существуют свои запреты:

не стоит одалживать вещи или деньги - можно отдать удачу и достаток;

запрещается устраивать свадьбы и венчания - союз считают недолговечным;

не рекомендуется делать крупные покупки - к финансовым потерям;

не советуют бить посуду - к неприятностям и семейным конфликтам.

Среди необычных поверий дня есть и особая примета, связанная с комарами. Считается, что нельзя убивать комаров до летнего солнцестояния - вместо одного появится еще больше.

О чем говорят приметы 13 мая

В народе на Лукерью-комарницу внимательно наблюдают за комарами, птицами и погодой - по ним судят, каким будет лето и урожай:

комариные рои кружат в воздухе - хорошая погода продержится до посева ржи;

совсем нет комаров - до конца весны дождей уже не будет;

крупные комары появились - год обещает быть удачным;

птицы поют до самого рассвета - скоро пойдут дожди;

ласточки и стрижи низко летают - к быстрому потеплению;

утренние пчелы активно вылетают - день будет солнечным;

дождь на Лукерью - к сырому и ненастному лету.

Наши предки говорили: если на Лукерью много комаров летает, то это к богатому урожаю зерновых и ягод, а если стало особенно много мошек - летом будет много грибов.

У кого именины 13 мая

13 мая свой день ангела отмечают Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.

Считается, что люди, рожденные сегодня, обладают сильным характером, любознательностью и природной настойчивостью. Они легко увлекаются новыми знаниями, стремятся развиваться и редко останавливаются на достигнутом. При этом многие из них любят риск и неожиданные решения, но обычно действуют из лучших побуждений и с искренним желанием помочь другим.

Вас также могут заинтересовать новости: