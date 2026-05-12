Spotify запустил Wrapped к 20-летию: как посмотреть музыкальные итоги за все время

Пользователям покажут дату первого входа в сервис, любимого исполнителя за все время и самый "затертый" до дыр трек.

Музыкальный сервис Spotify запустил внеочередной Wrapped в честь своего 20-летия. Пользователи могут посмотреть свою статистику не за год, а за все время использования стримингом.

Новый раздел получил название "Spotify 20: Your Party of the Year(s)". Там же показывают дату регистрации аккаунта, любимого исполнителя за все время, количество прослушенных песен и самый "затертый" до дыр трек, сообщает Engadget.

В конце раздела Spotify формирует персональный плейлист из 120 самых прослушиваемых песен. Помимо этого, платформа предлагает специальные карточки для публикации статистики в соцсетях – по аналогии с ежегодным Spotify Wrapped.

Получить доступ к статистике можно через мобильное приложение Spotify – на компьютерах этот Wrapped недоступен. Новый раздел доступен не только для подписчиков Premium, но и для пользователей бесплатной версии Spotify.

Spotify был основан в 2006 году, а официальный запуск сервиса состоялся в 2008 году. За это время Wrapped превратился в одну из самых популярных ежегодных интернет-традиций, когда пользователи массово делятся своей музыкальной статистикой в соцсетях.

Напомним, в прошлом году Spotify неожиданно обновил бесплатный план для пользователей стримингового сервиса. Теперь там можно переключать песни, искать треки по названию и даже делиться ссылками на песни с друзьями.

УНИАН рассказывал о новом тренде зумеров – они заменяют музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

