Народное шоу снова в топе: 'Караоке на майдане' посмотрели почти 600 тысяч зрителей

Новые съемки уже 16 и 17 мая.

Возвращение легендарного шоу "Караоке на майдане" стало настоящим событием для всей страны. Во время телевизионного эфира премьерный выпуск собрал 600 тысяч зрителей. Такие невероятные показатели в очередной раз доказали: народное шоу не просто живет в сердцах украинцев, но и способно объединять людей вокруг важной цели – помощи нашим защитникам.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули любимое шоу ради поддержки реабилитационного центра "Титановые", где украинские военные проходят восстановление после тяжелых ранений. И уже первый выпуск показал: украинцы готовы не только петь вместе, но и вместе помогать.

Главной особенностью обновленного "Караоке на майдане" стала его благотворительная составляющая. Благодаря зрителям на Контрактовой площади удалось собрать более 250 тысяч гривен во время съемок, а еще более 75 тысяч гривен украинцы пожертвовали во время телевизионного эфира. Именно благодаря таким инициативам ветераны получают необходимую реабилитацию, поддержку и шанс на полноценное возвращение к жизни. Сейчас продолжается сбор средств на титановые имплантаты для защитников – их вживляют в кость, чтобы военные могли комфортнее ходить и быстрее возвращаться к активной жизни.

Мы продолжаем эту добрую традицию и приглашаем каждого стать частью легенды. Уже 16 и 17 мая в 11:00 на Контрактовой площади (возле Колеса обозрения) состоятся новые съемки шоу. Вас ждут любимые песни, живые эмоции и атмосфера единства, которая сегодня нужна нам как никогда.

А премьерные выпуски "Караоке на майдане" смотрите каждое воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ, вдохновляйтесь совместным пением и становитесь благотворителями уже сейчас.

