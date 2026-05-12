Народное шоу снова в топе: 'Караоке на майдане' посмотрели почти 600 тысяч зрителей

Возвращение легендарного шоу "Караоке на майдане" стало настоящим событием для всей страны. Во время телевизионного эфира премьерный выпуск собрал 600 тысяч зрителей. Такие невероятные показатели в очередной раз доказали: народное шоу не просто живет в сердцах украинцев, но и способно объединять людей вокруг важной цели – помощи нашим защитникам.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули любимое шоу ради поддержки реабилитационного центра "Титановые", где украинские военные проходят восстановление после тяжелых ранений. И уже первый выпуск показал: украинцы готовы не только петь вместе, но и вместе помогать.

Главной особенностью обновленного "Караоке на майдане" стала его благотворительная составляющая. Благодаря зрителям на Контрактовой площади удалось собрать более 250 тысяч гривен во время съемок, а еще более 75 тысяч гривен украинцы пожертвовали во время телевизионного эфира. Именно благодаря таким инициативам ветераны получают необходимую реабилитацию, поддержку и шанс на полноценное возвращение к жизни. Сейчас продолжается сбор средств на титановые имплантаты для защитников – их вживляют в кость, чтобы военные могли комфортнее ходить и быстрее возвращаться к активной жизни.

Мы продолжаем эту добрую традицию и приглашаем каждого стать частью легенды. Уже 16 и 17 мая в 11:00 на Контрактовой площади (возле Колеса обозрения) состоятся новые съемки шоу. Вас ждут любимые песни, живые эмоции и атмосфера единства, которая сегодня нужна нам как никогда.

А премьерные выпуски "Караоке на майдане" смотрите каждое воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ, вдохновляйтесь совместным пением и становитесь благотворителями уже сейчас.

