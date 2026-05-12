Виталий Саенко

Бывшего министра обороны уже допросили.

В рамках досудебного следствия проверялись действия действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Его допрашивал детектив Национального антикоррупционного бюро. Сейчас он имеет статус свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

"Вообще неправильно использовать слово "фигурирует". Действия конкретных лиц проверяются на наличие в них какого-либо состава преступления... Действия господина Умерова проверялись. Его допросили. В настоящее время он имеет статус свидетеля в этом конкретном уголовном производстве", – подчеркнул Клименко.

В свою очередь, как отметил руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, следственные действия в отношении Умерова осуществлялись при участии детектива НАБУ. В частности, был проведен допрос Умерова в рамках досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Речь идет о давлении во время закупки израильских бронежилетов.

В ноябре 2025 года стало известно, что Умеров дал показания следователям Национального антикоррупционного бюро Украины в качестве свидетеля по делу о так называемом бэк-офисе, организованном подозреваемым в масштабной коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем.

