Актер-воин Ращук после обвинений в изменах сделал откровенное признание

На днях супруга актера заявила, что он изменял ей во время ее беременности.

Известный украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук резко высказался об отношениях с супругой Викторией Билан-Ращук, с которой сейчас разводится.

"Да, я много накосячил, сделал много д***ма. Но знаете, как уходят мужчины? Оставляют все и уходят. Поэтому здесь моя совесть абсолютно чиста", - заявил он в программе "ЖВЛ" после резонансного интервью Виктории, в котором она обвинила его в изменах и лжи.

Актер отметил, что по сути прозвучавших обвинений он высказываться не намерен.

"После интервью мне 16 журналистов написали, чтобы я дал комментарий. Я не комментирую это. Дело двух касается только двух. Я не хочу опускаться до этого уровня… Оно все закончится, и мы станем неинтересны. Доказывать, что где-то правда, где-то неправда, я не буду", - сказал он.

При этом Ращук добавил, что в приоритете у него - их с Викторией общий сын:

"Самое главное, что у меня есть сын. Это мой основной фокус. За него я борюсь".

Напомним, как писал УНИАН ранее, в своем интервью Виктория Билан-Ращук, обвиняя мужа в изменах, заявила следующее: "На последнее ЭКО он со мной ходил, уже встречаясь с этой женщиной. Это был подлый поступок. Я об этом не знала, но, к сожалению, мне попала в руки их переписка".

