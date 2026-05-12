Три знака Зодиака прошли сложнейшие испытания: что их теперь ждет

С 12 мая 2026 года для трёх знаков Зодиака действительно наступает конец сложного периода. Прямое движение Хирона символически "закрывает" затяжные трудности, не оставляя им пространства для продолжения, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Главная мысль этого дня проста: ничто не длится вечно. Это касается и испытаний, через которые пришлось пройти. Сейчас становится очевидно, что сложный этап был временным, и ситуация постепенно выравнивается. Даже если ранее казалось, что негатив не закончится, теперь он теряет свою силу.

Энергия этого дня приносит облегчение, восстановление внутреннего баланса и более позитивное восприятие происходящего у некоторых знаков зодиака.

Рак

Для Рака этот день может принести слёзы, но они будут связаны с облегчением. Появится ощущение завершения сложного этапа и понимание, что трудности действительно остались позади.

Сейчас появляется возможность восстановить внутреннюю опору, вернуть надежду и постепенно вернуться к привычному состоянию. После этого начнётся наполнение более спокойной и светлой энергией.

Хотя во время испытаний могло казаться, что ситуация затянулась надолго, на самом деле это был временный период. Сейчас он завершается, и появляется ощущение свободы и внутреннего облегчения.

Козерог

12 мая для Козерога давление, которое долго ощущалось, начинает полностью уходить. Становится ясно, что этот сложный этап действительно завершается.

Все пережитые испытания постепенно приобретают смысл. Они воспринимаются как опыт, который дал важные уроки и помог внутренне вырасти.

Меняется отношение к прошлым ситуациям: вместо обиды появляется понимание их роли в общей картине жизни. Такой взгляд помогает отпустить напряжение и почувствовать освобождение. Сейчас приходит состояние зрелости и внутренней устойчивости.

Овен

Для Овна ключевым фактором, который удерживал в сложном состоянии, был внутренний гнев. Сейчас он постепенно ослабевает и теряет влияние.

В этот день становится очевидно, что значительная часть энергии уходила на эмоциональное напряжение и внутренние конфликты. Осознание этого помогает выйти из замкнутого круга.

Гнев больше не воспринимается как сила, а скорее как ограничение. Появляется ощущение выхода из внутренней "ловушки", и становится ясно, что этот этап пройден. Теперь открывается возможность двигаться дальше без прежнего эмоционального груза.

