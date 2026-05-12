Меркель является кандидатом на роль посредника в переговорах Европы с Россией, - Spiegel

Российский диктатор Владимир Путин предложил привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к возможным переговорам между Россией и Европой. Однако за кулисами политических кругов считают, что на роль посредника лучше подойдет другой экс-канцлер Германии - Ангела Меркель. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что Меркель считают подходящим кандидатом на роль посредника, так как она лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Также она достаточно много времени провела в отставке.

В издании добавили, что страны Европы продолжают обсуждать возможные переговоры с РФ, учитывая неудачный опыт посредничества США. Члены ЕС хотят участвовать в переговорах с Москвой.

Кроме того, ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что было бы "не очень умно" позволять Кремлю диктовать кандидатуру переговорщика. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорил о том, что посредник Европы должен получить широкое одобрение на европейском уровне, особенно со стороны Восточной Европы и стран Балтии.

Журналисты поделились, что офис Меркель сообщил им о том, что никаких официальных запросов к бывшему канцлеру относительно роли посредника пока не поступало. Однако там не стали отвечать, может ли она согласиться на эту роль.

Реакция Германии на идею Путина назначить посредником Шредера

Ранее Reuters со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства писало, что в Германии не в восторге от идеи Кремля назначить бывшего канцлера Герхарда Шредера главным представителем ЕС на переговорах с РФ о мире в Украине.

Неназванный собеседник Reuters заявил, что предложение Кремля не является убедительным, поскольку Москва не отошла от своих максималистских требований.

