В среду, 13 мая, погода в Киеве резко испортится. В столице будет дождь, а температура упадет сразу на 5 градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток температура ожидается от +12° до +15°. Будет преимущемтвенно пасмурно, пройдет ливень.
Ветер усилится до -12 м/с, что добавит ощущение прохлады. Атмосферное давление сильно пониженное - 735 мм ртутного столба.
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
В Тернополе 13 мая ночью +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем будет +17°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
В Виннице завтра будет +11°...+21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Житомире в среду ночью +11°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+17°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черкассах завтра ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+21°, дождь с грозой.
В Одессе 13 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.
В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +17°, облачно с прояснениям, дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +23°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +11°...+20°, дождь с грозой.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +23°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +24°.