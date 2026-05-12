Autostrada приступила к масштабному ремонту ключевых маршрутов Украины: что известно

Зима – один из самых критических периодов для дорожного покрытия, которое часто "сходит" вместе со снегом. Зима 2026 года – самая тяжелая с начала полномасштабной войны. Ведь наблюдались резкие перепады температур, снег, ледяной дождь, переувлажнение покрытия из-за постоянных осадков. Однако текущая ситуация – скорее результат накопленного дефицита содержания, а не тяжелого сезона.

В марте-апреле 2026 года Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры запланировало ремонтные работы горячим асфальтобетоном в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях, идется в материале "Факты".

"Приоритет – международные и ключевые логистические маршруты. В частности, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп и дороги, обеспечивающие оборонную логистику", – говорят в Агентстве восстановления.

265 километров дорожного покрытия трассы М-06 уже восстановлено

Трасса Киев – Чоп является одной из основных транспортных артерий страны, соединяющей столицу с западными регионами и европейскими направлениями и обеспечивающей ежедневное движение тысяч автомобилей и грузов стратегического значения.

Дорожные бригады Autostrada работают одновременно в Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Процесс организован поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей и сохранить пропускную способность дороги.

В Житомирской области продолжается восстановление участка от Житомира до границы с Ровенской областью, на участке Осовцы – Каменка работы уже завершены.

В Ровенской области дорожная техника работает на участке Крупец – Радивилов. Ранее Autostrada завершила восстановление участка Бабин – Белая Криница.

Всего на различных участках трассы М-06 с марта восстановлено 265 километров дорожного покрытия.

Трасса М-21

Трасса М-21 соединяет северную границу страны с пунктом пропуска "Могилев-Подольский – Отач" на украинско-молдавской границе, проходя по территории Житомирской и Винницкой областей.

Компания Autostrada продолжает ремонт автомобильной дороги международного значения М-21 Виступовичи – Житомир – Могилев-Подольский – важного международного транспортного коридора, который обеспечивает транзитное сообщение между севером, центром и югом Украины, а также выход к международным маршрутам.

Особое внимание уделено объездной дороге города Бердичева, которая является частью этой магистрали и в настоящее время остается одним из самых проблемных участков, играющим важную роль в выводе транзитного транспорта за пределы города.

Эта объездная дорога была построена в 2007 году, ее протяженность составляет 13,7 км. Капитальный ремонт проводился еще в 2012 году. Учитывая, что средний срок эксплуатации дорожного покрытия составляет около восьми лет, в настоящее время эта дорога нуждается в восстановлении.

Восстановительные работы на трассе Н-02

Также продолжаются дорожные работы на трассе Н-02 /М-06/ – Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка – на участке протяженностью более 62 километров (км 99+863 – км 162+037). Дорожные бригады и спецтехника Autostrada работают в районе Белогорья.

"Эта дорога имеет стратегическое значение для экономики страны, ведь проходит через семь областей, обеспечивая надежную связь между западными и центральными регионами Украины", – сообщают в пресс-службе компании.

Все работы на трассе Н-02 планируется завершить до 1 июня.

